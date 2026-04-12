VIDEO: Riečický s nulou a Petrášové góly vzkriesili nádej. Zostrih piateho zápasu Slovan - Košice

Na snímke zľava Liam Pecararo (Slovan), Jakub Ferenc a brankár Dominik Riečický (obaja Košice). (Autor: TASR)
Sportnet|12. apr 2026 o 22:38
Košice vyhrali v 5. semifinále na ľade Slovana a znížili stav série na 2:3.

Piaty zápas semifinálovej série medzi HC Slovan Bratislava a HC Košice priniesol taktický hokej s brilantnými výkonmi brankárov.

Hostia z metropoly východu však ukázali mimoriadnu efektivitu a vďaka víťazstvu 3:0 na ľade súpera odvrátili koniec série. Dominik Riečický si pripísal čisté konto a Šimon Petráš potvrdil povesť strelca dvomi presnými zásahmi.

Úvodné dejstvo na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu sa nieslo v znamení opatrnej hry a vyčkávania na chybu súpera.

Diváci videli niekoľko zaujímavých momentov na oboch stranách, pričom Jaroslav Janus v domácej bránke mal o niečo viac práce.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Košice v 5. semifinále

Najväčšiu príležitosť Košíc v prvej tretine nepremenili Peter Repčík s Filipom Krivošíkom, ktorí sa rútili sami na Janusa v situácii dvaja proti nikomu, no domáci brankár ich pokus zlikvidoval.

Zlom prišiel v druhej tretine

Zápas sa začal lámať v prostrednej časti hry. Slovan mohol ísť do vedenia, no Liam Pecararo v obrovskej šanci trafil iba konštrukciu bránky a štadiónom sa ozval len zvuk žŕdky.

Nedáš-dostaneš sa potvrdilo krátko na to. V 34. minúte predviedol skvelú individuálnu akciu Krivošík, ktorý sa uvoľnil a bekhendovou prihrávkou našiel voľného Repčíka – 0:1.

Oceliari využili momentum a v rýchlom slede pridali druhý úder. Mislav Rosandič ukázal svoj prehľad v hre, keď presným pasom našiel Petráša, ktorý nekompromisne zvýšil na 0:2.

Na snímke radosť košickej striedačky z víťazstva v stretnutí v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Na snímke uprostred Šimon Petráš (Košice), vpravo Ryan O Connor, a vľavo Tomáš Marcinko (obaja Slovan) v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Na snímke vľavo brankár Slovana Jaroslav Janus, vpravo Patrik Lamper (Košice) v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Na snímke vpravo Oleksandr Plokhotnik (Košice) a vľavo Oliver Turan (Slovan) v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.
Na snímke tréner Košíc Dan Ceman v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke tréner Slovana Brad Tapper v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.Na snímke radosť hráčov Košíc po víťaznom stretnutí v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice.

Slovan sa snažil o rýchlu odpoveď, no Riečický v bránke Košíc pôsobil ako neprekonateľná stena a podržal svoj tím aj pri neprehľadných situáciách v bránkovisku.

Faktor Riečický a Petrášova bodka

V záverečnej tretine sa tlak domácich stupňoval, no narážal na fantastickú predvídavosť Riečického. Ten v kľúčovom momente hokejkou zmaril tutovku Jonáša Petereka.

Hoci sa fanúšikovia Slovana v jednej chvíli už radovali z gólu, rozhodca Stano po videní záznamu presvedčivo rozpažil.

Zúfalú snahu „belasých“ o skorigovanie výsledku definitívne ukončil opäť Petráš, ktorý svojím druhým gólom v zápase spečatil výsledok na konečných 3:0.

Pre Petráša to bol už deviaty presný zásah v sezóne a potvrdil, že keď skóruje dvakrát, Košice neodchádzajú porazené.

Sklamaní domáci priaznivci začali opúšťať tribúny ešte pred záverečnou sirénou, zatiaľ čo košický sektor oslavoval vzkriesenie tímu, ktorý ako „bájny fénix z popola“ vybojoval návrat série do Steel arény. Šiesty zápas sa odohrá v Košiciach, kde sa očakáva vypredané hľadisko.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Na snímke uprostred Šimon Petráš (Košice), vpravo Ryan O Connor, a vľavo Tomáš Marcinko (obaja Slovan).
Slovan zatiaľ nevyhral sériu, ani boj o fanúšika. Košice dali dva góly a nastražili pascu
Boris Vanya|dnes 22:45|2
