VIDEO: Dva body a dôležité víťazstvo. Slafkovský opäť ústrednou postavou Montrealu

Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili nad Dallasom Stars 4:3 po predĺžení. Juraj Slafkovský zaznamenal dva body za gól asistenciu. V zápase zaznamenal aj dva plusové body. Pre Dallas to bola piata prehra za sebou.
Slovák sa presadil v druhej tretine zápasu. Počas druhej časti hry si pripísal aj asistenciu.
V presilovej hre po vylúčení Sama Steela za sekanie sa presadil z priestoru medzikružia a posielal Montreal do vedenia 3:2.
Na jeho gól mu asistovali Nick Suzuki a Lane Hutson.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského
Skóre zápasu otváral v prvej tretine Brendan Gallagher, na ktorého však odpovedal domáci Mavrik Bourque.
Domáci Dallas sa dostal do vedenia aj uprostred druhej časti hry Wyatt Johnston, no Montreal dokázal vyrovnať, keď sa presadil Oliver Kapanen. Pri jeho góle si pripísal asistenciu aj slovenský útočník.
VIDEO: Gól Kapanena na 2:2
