ONLINE: Dallas Stars - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejistov tímov Dallas Stars a Montreal Canadiens dnes čaká ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese hostí tradične nastúpi slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Dallas Stars - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
04.01.2026 o 20:00
Dallas
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu NHL medzi Dallasom Stars a Montrealom Canadiens.
Dallas je na tom v Západnej konferencii skvele keď je momentálne na vynikajúcom 3. mieste. Lepšie je na tom len Colorado a Minnesota. Z 41 odohraných zápasov má na konte 25 výhier (21 po riadnom hracom čase) a 16 prehier (9 po riadnom hracom čase). Naposledy podľahli Chicagu 3:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 56 bodmi Rantanen.
Montreal je na tom vo Východnej konferencii taktiež veľmi dobre. Momentálne je štvrtý a navyše tam je to veľmi vyrovnané a aj jedno víťazstvo ho za istých okolností môže katapultovať na prvé miesto. Zo 40 odohraných zápasov má na konte 22 výhier (14 po riadnom hracom čase) a 18 prehier (12 po riadnom hracom čase). Naposledy zvíťazil nad Carolinou 7:5. Najproduktívnejším hráčom tímu je so 45 bodmi Suzuki.
Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri. Vtedy sa z vysokého a presvedčivého víťazstva 7:0 tešili hokejisti Dallasu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.
