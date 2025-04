VIDEO: Slováci nemusia Čechov? Bežná súčasť hry, nerobme z toho vedu, reagoval Slafkovský

MONTREAL. Alexander Ovečkin dobieha Wayne Gretzkého v historickej tabuľke najlepších strelcov NHL, ale fanúšikov najúspešnejšieho klubu v dejinách zámorskej profiligy držia v tranze celkom iné čísla. Montreal Canadiens vyhrali vo štvrtok večer tretí zápas v rade, keď zdolali Boston Bruins 4:1 a stále sa držia na pozícii zaručujúcej účasť v play off. Tím z druhého najväčšieho kanadského mesta si naposledy zahral vo vyraďovacích súbojoch pred štyrmi rokmi, keď to dotiahol až do finále ligy, kde prehral s Tampa Bay Lightning.

Fanúšikovia Canadiens sa potom museli obrniť trpezlivosťou a čakať, kedy a či vôbec prinesie prestavba tímu pozitívne výsledky. V tejto chvíli majú nádej, že by to mohlo byť už tento rok. VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského

Hokejoví štatistici po zápase Canadiens proti Bruins hneď vytiahli zopár údajov. Kapitán Montrealu Nick Suzuki je prvý hráč Canadiens od roku 2008, ktorý prekonal 80-bodovú hranicu - naposledy sa to podarilo ruskému útočníkovi Alexovi Kovalevovi. Ďalší z ofenzívnych ťahúňov tímu Cole Caufield dosiahol prvý raz v kariére métu 35 gólov. A čo čísla Juraja Slafkovského?

Slovenský útočník nie je ďaleko od prekonania bilancie z minulej sezóny (20+30=50), doteraz strelil 17 gólov a pridal 31 asistencií a najmä po prestávke spôsobenej turnajom 4 Nations Face Off mu hokej chutí. VIDEO: Slafkovský a Swayman

V 19 zápasoch od návratu do kolotoča NHL dal 9 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Ak by sa počítali štatistiky len za tento čas, viac než 50 striel na bránku a viac než 50 hitov by mali iba dvaja hokejisti z NHL - Slafkovský a Dylan Cozens z Ottawy. V zápase proti Bostonu Slafkovský rozbehol gólovú akciu Suzukiho s Caufieldom, keď uchmatol v obrannom pásme puk. VIDEO: Slafkovský a Pastrňák

Jednotka draftu z roku 2022 však zaujala v zápase nielen hrou, ale aj výmenou názorov - s brankárom Jeremym Swaymanom a českým útočníkom Davidom Pastrňákom. Reportérovi denníka Montreal Gazette Herbovi Zurkowskemu to stačilo na konštatovanie, že "Slováci nemusia Čechov, čo bolo zjavné, keď si Slafkovský a Pastrňák vymenili v prvej tretine zopár slov." Slafkovského sa na tento moment pýtali aj novinári po zápase. "Je to normálna súčasť hry, nerobil by som z toho žiadnu vedu. Čo sme si povedali? To, čo sa stane na ľade, zostáva na ľade. Je jasné, že sme sa nebavili anglicky," reagoval. Montreal má v pretekoch o druhú voľnú kartu do play off momentálne náskok dvoch bodov pred New York Rangers a štyroch pred Columbusom.

Celkom opačná atmosféra vládne v tíme Bruins. Boston prehral desiaty zápas za sebou a zostal na poslednom mieste Východnej konferencie. Je jasné, že prvý raz od roku 2016 mu unikne postup do play off. "Najšťastnejší chlapík na planéte by mohol byť Jim Montgomery, ktorého Bruins vyhodili z funkcie trénera minulý november. O týždeň neskôr sa stal koučom Blues, ktorí sa držia na pozícii pre play off," neodpustil si poznámku Montreal Gazette. Tabuľky NHL Východná konferencia: