Nemca čaká dôležité leto. Vedenie New Jersey však nechce unáhliť jeho prechod

V ostatnej sezóne 19-ročný rodák z Liptovského Mikuláša ukázal svoje kvality a vytvoril gólový aj bodový rekord nižšej AHL pre obrancu do 19 rokov.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec bude mať v septembrovom tréningovom kempe klubu New Jersey Devils zo zámorskej NHL šancu vybojovať si miesto v profilige pre nasledujúci ročník.

"Netreba sa s ním ponáhľať. Moji ľudia mi hovorili, že pôjde do kempu s cieľom získať miesto v prvom tíme. Presne to od neho chceme. Toto leto je pre neho dôležité, tak ako pre každého hráča v jeho veku a pozícii.

Čím viac počas leta zosilnie, tým viac mu to pomôže stať sa čo najlepším možným hráčom. Nezabúdajme však na to, že má len 19 rokov.

Ako bude vyzerať, keď bude mať 22, 23, 24 alebo 25? Je to pri najmenšom vzrušujúca predstava," uviedol Tom Fitzgerald o Nemcovi podľa webu New Jersey Hockey Now.