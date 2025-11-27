Nemôžete ho vymeniť, hovorí expert. Nemec to urobil znova, nazývajú ho hrdinom

Existuje aktuálne väčšia hviezda v NHL ako Šimon Nemec? Kohokoľvek v New Jersey by ste asi len ťažko presvedčili o opaku.
Z odpisovného hráča sa stal kľúčový muž, majster rozhodujúcich chvíľ. Vždy keď je potrebné, stojí v správnom čase na správnom mieste.
„Hrdina predĺžení udrel znova! A je koniec, priatelia," napísal po jeho víťaznom góle proti St. Louis oficiálny profil Devils na sociálnych sieťach.
New Jersey vyhrali 3:2, na domácom štadióne ešte neprehrali v riadnom hracom čase a vyrovnali najlepší bodový zápis v histórii organizácie.
Nemec bol vyhlásený za prvú hviezdu zápasu. S úsmevom poďakoval fanúšikom, podpísal sa na kameru a s hrdosťou odkráčal do šatne.
Tam si prebral od spoluhráčov klobúk pre najlepšieho hráča stretnutia a aj pochvalu od trénera.
Kým ešte pred pár týždňami sa hovorilo o jeho výmene do iného tímu, teraz o tom v New Jersey nechcú ani počuť.
Nemec: Som naozaj šťastný
Aby bolo jasné, prečo v zámorí nazývajú Nemca hrdinom, stačí si pripomenúť jeho novembrové úspechy:
- necelých 5 sekúnd pred koncom vyrovnal zápas proti New Yorku Islanders,
- Chicagu strelil hetrik vrátane víťazného gólu v predĺžení,
- proti Washingtonu premenil víťazný nájazd,
- v predĺžení rozhodol zápas proti St. Louis.
Len šesť obrancov v celej histórii NHL strelilo pred dovŕšením 22 rokov dva góly v predĺžení. Pred Nemcom to naposledy dokázali Moritz Seider a P. K. Subban.
To jasne hovorí o tom, že Nemcove výkony nie sú obyčajné, ale skôr výnimočné.
V 23 zápasoch sezóny nazbieral 14 bodov za 5 gólov a 9 asistencií. Ak by pokračoval v takomto tempe, na konci ročníka bude mať 18 gólov a 50 bodov. Aktuálne je najproduktívnejší Slovák v NHL.
Proti St. Louis zahviezdil v 3. minúte predĺženia. Hoci bol na ľade ako jediný obranca tímu, na svoju chvíľu si počkal ako skúsený strelec.
Kapitán Devils Nico Hischier vyhral súboj za bránkou, zodvihol hlavu a pred sebou videl už známy obraz z tejto sezóny - Nemec pripravený rozhodnúť. Poslal mu puk a mohol sa začať radovať.
VIDEO: Víťazný gól Šimona Nemca do siete St. Louis
„Šimon Nemec to urobil znova!" kričal komentátor duelu.
Slovák rozpažil ruky a poslal odkaz na jasajúce tribúny. Keď sa ho po zápase opýtali, čo prežíva hráč, ktorý opäť raz rozhodol stretnutie v predĺžení, nevedel odpovedať.
„Ťažko sa mi vysvetľuje, čo teraz prežívam. Som naozaj šťastný. Teší ma, že sme vyhrali ťažký zápas," opisoval.
Zároveň tradične pochválil spoluhráčov, tentokrát ďakoval Hischierovi za ideálnu prihrávku.
„Nico je skvelý hráč, preto sa od neho podobné prihrávky dajú očakávať. Snažil som sa nájsť si dobrú pozíciu, on ma v nej našiel a bol z toho skvelý gól,“ dodal.
„Na domácom štadióne sa nám darí naozaj skvele. Ak držíme puk v ich pásme dve alebo tri minúty, súper je unavený a potom môžeme ukázať, čo dokážeme. Sme skvelí hráči."
Veľké zakončenie, hovoril tréner
Hoci mal Nemec na konte už jeden víťazný gól v predĺžení v tejto sezóne a jedným rozhodol vlani v play-off proti Caroline, na ľad sa v extra čase dostali pred neho obrancovia Luke Hughes a Dougie Hamilton.
Druhý menovaný mohol dvakrát zápas ukončiť, no neurobil to, a tak sa tréner Sheldon Keefe obrátil na Nemca.
Z ľadu potom odchádzal už ako autor víťaznej trefy.
Keefe po zápase v šatni chválil hráčov za skvelú prácu v oslabení, v tretej tretine totiž dokázali ubrániť aj štvorminútovú presilovku Blues.
No slovami sa vrátil aj k predĺženiu: „Marky (brankár Jacob Markström), skvele si udržal puk v hre, Nico (Hischier) – veľká akcia, Nemo (Šimon Nemec) – veľké zakončenie. To sú naše dva body. Skvelá práca, chalani."
Nemec nastúpil v druhom zápase za sebou v obrannej dvojici s Lukom Hughesom.
„Luke je skvelý hráč a výborný korčuliar. Musíme vyladiť veci v obrannom pásme a budeme v poriadku," povedal Nemec.
Čo konkrétne? „Komunikáciu. Toto bol len náš druhý spoločný zápas, dlhšie sme spolu nehrali. Ale už teraz to bolo lepšie ako v prvom zápase.“
Nemec v zápase odohral 24 minút a 19 sekúnd, bol tak druhým najvyťaženejším hráčom Devils hneď po Hughesovi.
Výmena? Ani náhodou
Hoci sa Nemcovi aktuálne veľmi darí, začiatok sezóny NHL mal od ideálu ďaleko. Mal neistý vstup, nastupoval ako člen tretej obrannej formácie New Jersey a častokrát robil chyby, po ktorých súper strieľal góly.
Z dvojky draftu bol opäť „len" priemerný obranca NHL, ktorý nemal potrebné sebavedomie a ani dôveru trénera a tímu.
Nemcovi po sezóne končí nováčikovský kontrakt, a tak sa čoraz častejšie spomínala výmena z New Jersey.
Nemec už v lete nemusel byť členom mužstva Devils. Podľa medializovaných informácií sa o neho aktívne zaujímal New York Islanders, no v zámorí sa špekuluje aj o veľkej výmene za Quinna Hughesa z Vancouveru.
Nemec by v New Jersey rád zostal, ale zároveň si uvedomuje, že jeho pozícia je v tíme s pretlakom obrancov stále nejasná.
„Bohužiaľ, NHL je biznis, nikdy neviete, čo sa stane. Uvidíme, ako to celé dopadne," uviedol slovenský obranca nedávno v rozhovore pre Denník Šport.
„Nemôžete vymeniť Šimona Nemca. Jednoducho nemôžete,“ napísal po zápase so St. Louis Ryan Novozinsky, reportér, ktorý pokrýva dianie v klube Devils.
Po výkonoch, aké Nemec predvádza, výmena už zrejme vôbec neprichádza do úvahy. Skôr sa natíska otázka, aký vysoký kontrakt mu napokon New Jersey ponúkne.
