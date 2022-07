Nemec po drafte: Všetci vraveli, že budem štvrtý či šiesty, je to úžasné

"Je to veľké prekvapenie, pretože všetci hovorili, že budem štvrtý, piaty alebo šiesty. No byť druhý celkovo je úžasné. Som naozaj nadšený a nemôžem tomu uveriť," povedal krátko po drafte.

MONTREAL. Predstavitelia New Jersey Devils sa v noci na piatok postarali o veľké prekvapenie draftu NHL 2022 .

"Bol som trochu nervózny, ale vedel som, že New Jersey má veľa centrov a potrebovali obrancu," uviedol pre klubovú stránku.

Je to moderný bek, ktorý vie hrať s pukom. Má skvelý rozhľad vo všetkých troch pásmach a dokáže prihrávať forhendom i bekhendom, čo pomáha tímu pri prechode do útoku," uviedol hlavný skaut Devils Mark Dennehy.

"Nie len, že bol na majstrovstvách sveta, ale hral v presilovke a pri 6 na 5, keď potrebovali streliť gól. A to hovorí za veľa. Obrancovia s pravým držaním hokejky sa získavajú ťažko. My sme si zabezpečili naozaj dobrého.

Ten sa tak nečakane dostal pred amerického centra Logana Cooleyho (3. miesto, Arizona) a až štvrtý išiel preddraftový favorit Shane Wright, ktorý putuje do Seattlu.

Pred draftom sa očakávalo, že Devils siahnu po tom hráčovi z dvojice favoritov, ktorého si nevyberú Canadiens. Montreal si však zobral Slafkovského a tak pred New Jersey stála voľba medzi centrami a obrancom.

Za Nitranov nastúpil na 39 zápasov v základnej časti a nazbieral 26 bodov (1+25), v play off vyčnieval ešte viac a získal 17 bodov v 19 dueloch (5+12).

Nemec v sezóne 2021/2022 potvrdil, že je už etablovaný v mužskom hokeji, keď štartoval na ZOH aj MS, pričom celú sezónu odohral v prvej obrannej dvojici v Nitre, s ktorou sa dostal do extraligového finále.

"Uplynulý rok bol pre Slovensko veľmi dobrý. Získali sme bronz, na Hlinkovom memoriáli sme boli druhí a teraz máme prvé dve miesta na drafte. Bol to úžasný moment pre moju rodinu, pre mňa aj pre všetkých na Slovensku," uviedol Nemec, ktorý by chcel hrať v nasledujúcej sezóne v zámorí, i keby to nebolo hneď v NHL:

"Chcem ísť do Severnej Ameriky. Možno do AHL, ale ak bude možnosť, chcem si aspoň na pár zápasov vyskúšať NHL."