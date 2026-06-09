V Toronte sa mu vyhrážali smrťou, najal si ochranku. Vo Vegas má pokoj a je najlepší v play-off

Pred rokom sa po ďalšom neúspechu bál o bezpečie seba a rodiny - teraz je najväčšou hviezdou play-off.
Z hráča, ktorého kritizovali za to, že keď o niečo ide, stane sa neviditeľný, sa stal hokejista, ktorý to vie v najdôležitejších momentoch zobrať na seba.
Reč je o hokejovom útočníkovi Mitchellovi Marnerovi - najväčšom adeptovi na zisk Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off NHL.
29-ročný krídelník pred rokom zažíval jedno z najťažších období života. Cítil sa v ohrození a rozhodol sa opustiť domov.
Teraz siaha na najväčší úspech kariéry. S Vegas vedie vo finále Stanley Cupu nad Carolinou 2:1 na zápasy.
Marner získal vo finálových dueloch už sedem bodov.
Historicky lepší bol v prvých troch zápasoch finálovej série len Wayne Gretzky. V roku 1988 získal osem bodov.
V treťom dueli pomohol Marner k výhre Golden Knights 5:4 po predĺžení veľkou mierou.
V druhej tretine dal hetrik a pridal aj asistenciu. Štyri body v jednej tretine dosiahol ako vôbec prvý hráč v histórii finále Stanley Cupu.
Zároveň v ňom strelil najrýchlejší hetrik. Potreboval naň šesť minút a desať sekúnd. O jedenásť sekúnd prekonal bradatý 69-ročný rekord legendárneho kanoniera Mauricea Richarda.
„Je to výnimočný hráč. Jeho inštinkty a zručnosti sa nedajú len tak naučiť. Tímy hľadajú presne takých hráčov, ako je on,“ chválil ho bývalý skvelý hokejista a v súčasnosti analytik pre televíziu ESPN Mark Messier.
„Môžete vidieť jeho hokejové IQ, ale môžete vidieť aj to, aký je z neho silný hráč s pukom.“
Bol čas otvoriť novú kapitolu
Asi najťažšie sa súčasná forma Marnera sleduje fanúšikom Toronta.
Maple Leafs Kanaďana draftovali z celkového štvrtého miesta v roku 2015. Veľký talent sa zaradil medzi najväčšie hviezdy klubu a so 741 bodmi mu patrí šieste miesto v historickom bodovaní tímu z Original Six.
V Toronte hral v play-off v každej z deviatich sezón. Za celý ten čas však mužstvo vyhralo len dve série.
VIDEO: Najrýchlejší hetrik vo finále Stanley Cupu v podaní Mitcha Marnera
Nedarilo sa klubu a kritiku zožal aj Marner. V play-off nepripomínal hráča, ktorý dominoval v základnej časti. Nevedel dávať toľko gólov a zaostával za očakávaniami.
Fanúšikom už začala dochádzať trpezlivosť. Mužstvo zložené z hviezd ako Matthews, Marner, Nylander či Tavares malo potenciál bojovať o Stanley Cup každý rok.
Namiesto toho sa sedemkrát nedostalo ani do druhého kola a na slávnu trofej čaká najdlhšie zo všetkých klubov. Budúci rok to už bude 60 rokov od posledného triumfu v roku 1967.
Po závere sezóny 2024/25, v ktorej Marner zaznamenal kariérne maximum (102 bodov), sa mu mala skončiť zmluva. Naznačil, že chce zmenu, ale Toronto za neho chcelo získať aspoň niečo. Do Vegas ho vymenilo za Nicholasa Roya.
„Rozhodli sme sa, že bol čas na novú kapitolu. Milovali sme Toronto a boli sme blízko k rodine a priateľom, ale cítili sme, že je čas na zmenu,“ povedal Marner.
Hádzali mu veci do dvora a vyhrážali sa smrťou
V Toronte, jednej z najväčších metropol hokeja, bol Marner pod neustálym drobnohľadom. Médiá aj fanúšikovia rozoberali každú chybu na ľade aj každú reakciu po zápase.
„Je to náročné, lebo je to všade. Napriek negatívnym komentárom bolo aj veľa pozitívnych, ale problém je, že tie sa k človeku nedostanú tak často ako tie nenávistné,“ povedal a priznal, že ho to vyčerpávalo fyzicky aj psychicky.
Posledné tri roky v Toronte mal aj osobného mentálneho trénera a jeho agent prezradil, že niektorí ľudia mu hádzali veci do záhrady a vyhrážali sa aj smrťou.
Po vypadnutí z minuloročného play-off, v ktorom podľahli Floride v druhom kole po siedmich zápasoch, mu volal jeho svokor.
Povedal mu, že ľudia dali na internet jeho adresu a vyzývali ďalších, aby sa s Marnerom prišli rozlúčiť priamo k nemu domov.
„Keď je v otázke bezpečie vašej rodiny a vám sa čerstvo narodil syn, je to neakceptovateľné,“ hovoril Marner.
Celé dva týždne po skončení sezóny mal doma bezpečnostnú službu na plný úväzok.
Marner vnímal, že sa musí rozlúčiť s Torontom. On a jeho spoluhráči na ľade nepotešili fanúšikov a tlak sa zdal neúnosný.
Rodák z Markhamu, ktorý je len 30 kilometrov od Scotiabank arény v Toronte, obdržal najviac kritiky.
Rozhodol sa tak zmeniť domov a klub, na ktorom odmalička vyrastal. Svoj odchod opísal ako horkosladký.
„Snažil som sa za tých deväť rokov odovzdať všetko, čo som mal. Je to nanič, že sme to nezvládli,“ hodnotil obdobie, ktoré neprinieslo žiaden tímový úspech.
Dominantné play-off
Presuňme sa o 11 mesiacov neskôr a uvidíme Marnera, ktorý zažíva zrejme najlepšie obdobie svojej kariéry.
Zmenil klub a v nevadskej púšti určite nepociťuje taký veľký tlak. V uliciach mesta ho len málokto spozná a každú drobnú chybu nerozoberajú všetky médiá.
Marner v základnej časti získal v drese Vegas 80 bodov, čím sa vôbec prvýkrát od roku 2018 dostal pod hranicu bodu na zápas.
Bodovo však explodoval v play-off a stal sa hlavným lídrom Golden Knights.
„Každý, kto niekedy hral s Mitchom, vie, aký výnimočný hokejista a spoluhráč to je. Som za neho veľmi šťastný. Ukazuje svetu, aký veľký talent má,“ hovoril o jeho výkonoch bývalý spoluhráč z Toronta Jake Gardiner.
„Zlatí rytieri“ vo finále vedú nad Carolinou 2:1 na zápasy. V uplynulýchkolách vyradili Utah, Anaheim a s najlepším tímom základnej časti, Coloradom, si poradili 4:0.
Marner má 28 bodov v 19 zápasoch a s náskokom ôsmich bodov vedie produktivitu celého play-off.
Historicky sa stal najproduktívnejším hráčom v play-off v prvej sezóne za nový klub. Nebodoval len v piatich dueloch.
Pred druhým najproduktívnejším hráčom vyraďovacej časti (jeho spoluhráč Eichel) má náskok osem bodov, tretí Howden stráca na Marnera až jedenásť bodov.
Kanaďan je tak na dobrej ceste za ziskom Conn Smythe Trophy.
„Pre hráčov, ako on, mám obrovské uznanie. Je neskutočný bojovník,“ chválil svojho zverenca tréner John Tortorella.
Nevšimol si, že súper vystriedal brankára
Viac bodov v prvých troch zápasoch finálovej série nazbieral len Gretzky.
Marner bol blízko k tomu, aby slávnu 99-tku dorovnal. V treťom dueli si v predĺžení vybojoval trestné strieľanie, avšak neskóroval.
Nevšimol si, že Carolina po prestávke vystriedala brankára. Andersena nahradil Bussi, pre ktorého to bol prvý play-off zápas v kariére.
„Nevšimol som si ani to, že má lapačku na opačnej strane,“ komentoval situáciu. „Takže počas nájazdu som mal v hlave veľa myšlienok. Mám rýchlo vystreliť alebo vymyslieť niečo iné?“
Marner išiel do bekhendu, ale 27-ročný Američan ho zastavil. Nakoniec ho to nemuselo mrzieť. Vegas to aj napriek historickému návratu Caroliny zo stavu 0:4 na 4:4, dotiahli do víťazného konca v predĺžení a na zisk Stanleyho pohára potrebujú ešte dve výhry.
Šikovný krídelník v posledných týždňoch búra všetky mýty o tom, že nie je hráč do play-off.
Na ľade vyzerá komfortne, sústredene a ide za cieľom. Stanley Cup nezískal s Torontom, ale s Vegas sa mu to môže podariť už v prvej sezóne.
Keď sa ho opýtali, či si už predstavoval, ako posadí svojho ročného syna Milesa do Stanley Cupu, odpovedal zdráhavo: „Snažil som sa nepredstavovať si to, ale zostať v prítomnosti. Je pred nami ešte veľa práce a musíme ísť deň po dni.“