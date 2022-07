Slovensko má jednotku aj dvojku draftu. Nemec ide do New Jersey

Správu aktualizujeme.

MONTREAL. Šimon Nemec patrí organizácii New Jersey Devils.

Na drafte si ho vybrali z druhého miesta.

"Bol som prekvapený, je to skvelé pre slovenský hokej. Mať jednotku a dvojke je proste skvelé," hovoril Nemec po tom, ako si ho Devils vybrali. "Ako deti sme snívali o drafte do NHL a teraz sme tu. Teším sa na budúcnosť a uvidíme, aké to bude."

Nemec je druhým najvyššie draftovaným Slovákom po Jurajovi Slafkovskom, ktorého si Montreal vybral z prvého miesta.

V New Jersey pôsobí aj slovenský útočník Tomáš Tatar.