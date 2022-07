Latkóczy si za kritikou zrušených MS stojí: Už nám to nikto nevráti

Hokejových fanúšikov ohúril jeho zákrok na juniorskom šampionáte v roku 2020 proti Švajčiarom. Ešte výraznejšie však upútal verejnosť, keď v decembri minulého roka na sociálnej skritizoval organizáciu MS do 20 rokov , ktoré boli predčasne zrušené pre stúpajúci počet nakazených ochorením Covid-19.

Tréner Ivan Feneš potvrdil, že na šampionáte v Kanade budete jednotkou tímu. Čo na to hovoríte?

Všetko je to len na mne. Pokiaľ budem chytať dobre, tak mi tréneri dajú dôveru. Som na to pripravený. Mám ešte pár týždňov na to, aby som doladil niektoré veci. Verím, že na majstrovstvá sveta pôjdem v dobrej forme a svojimi výkonmi pomôžem tímu.

Tímu budú s veľkou pravdepodobnosťou chýbať najväčšie hviezdy z predošlého turnaja. Aký výsledok by vás na juniorských MS v Kanade potešil?