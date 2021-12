Latkóczy ostro skritizoval IIHF. Je to ich vina, my sme obetovali všetko

RED DEER. Šimon Latkóczy bol z ukončenia majstrovstiev sveta do 20 rokov - rovnako ako veľa iných hokejistov - veľmi sklamaný.

"Rád by som o tohtoročných majstrovstvách sveta do 20 rokov povedal niekoľko slov," začal. "Celé je to zlý vtip, nič iné. Ako je toto vôbec možné?

Každý jeden hráč sa na tento turnaj pripravoval dni, mesiace, dokonca roky. Toto je skrátka vrchol juniorského hokeja. Bol som nadšený z toho, že nastúpim, lebo viem, koľko ľudí to sleduje a aká obrovská skúsenosť to je.

Je to oslava hokeja. Najlepší hráči pokope.