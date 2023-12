Crosby si pripísal 89. víťazný gól v kariére, atakuje najlepšiu desiatku v histórii NHL

NEW YORK. Kanadský útočník Sidney Crosby rozhodol o triumfe Pittsburghu nad Minnesotou 4:3 v nočnom zápase NHL.

Crosby sa podieľal na víťaznom góle 254. raz v kariére (89+165). Len piati hráči sa podieľali na väčšom počte víťazných gólov - Wayne Gretzky (330), Jaromír Jágr (315), Gordie Howe (283), Ron Francis (275) a Phil Esposito (264).

Penguins viedli 3:0, ale o náskok prišli na začiatku tretej časti, keď vyrovnal Vinni Lettieri. Pittsburgh predĺžil svoju bodovú sériu proti Wild na 10 zápasov.

"Bolo dôležité dostať sa do vedenia, no nedokázali sme si ustrážiť náskok. Budeme sa snažiť na tom pracovať, aby sme to nabudúce zvládli," skonštatoval Crosby.

VIDEO: Zostrih zápasu Pittsburgh - Minnesota