Český obranca prehral boj so zákernou chorobou, mal len 20 rokov

BRATISLAVA. Vo veku len 20 rokov zomrel mladý český hokejista. "S hlbokým smútkom v srdci oznamujeme, že Sebastian Weitz zomrel v utorok 2. septembra po dlhom boji s vážnou chorobou," oznámil klub HC Slavia Praha smutnú správu na sociálnej sieti.
Spravodajská CNN Prima News pripomenula, že Weitz trpel leukémiou, ktorú mu diagnostikovali tri dni pred začiatkom školského roka, keď mal 15 rokov.
Chorobu porazil, ale neskôr sa mu znova vrátila. "Skvelý hokejista, úžasný bojovník a patrón projektu O kvapku lepší hokej – česť jeho pamiatke! Odpočívaj v pokoji," napísala pražská Slavia.
Fanúšikovia klubu smútia a píšu podporné komentáre na sociálnych médiách. "To azda nie, myslela som si, že to zvládol. Deti by nemali odísť skôr ako ich rodičia,“ napísal jeden z nich.
"Je to strašné, umierajú čoraz mladší ľudia. Úprimnú sústrasť rodine,“ dodal ďalší priaznivec tímu.