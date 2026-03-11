VIDEO: Tlieskal mu aj Dvorský. Bývalý kapitán St. Louis zažil emotívny návrat

Keď kanadský hokejový útočník Brayden Schenn nedávno takmer po deviatich rokoch zamieril zo St. Louis do New Yorku Islanders, vedel, že čoskoro sa pred fanúšikmi Blues predstaví už ako súper.
V nočnom zápase NHL nastúpil na svoj druhý duel v drese „ostrovanov“ a v známom prostredí sa dočkal búrlivého privítania a potlesku v stoji.
„Zvyčajne zvládam emotívne situácie, ale musím sa priznať, že dnešok ma dostal,“ uviedol Schenn podľa nhl.com.
K Islanders, ktorí sú na tripe, sa pridal po piatkovej výmene. V St. Louis pôsobil od leta 2017, v roku 2019 s nimi získal historický Stanleyho pohár. Prebiehajúca sezóna bola pre neho tretia v pozícii kapitána Blues.
Už v minulej sa ho klub údajne snažil vymeniť, no hráč si uplatnil klauzulu o zákaze trejdu. V prebiehajúcom ročníku však už vstúpila do platnosti upravená klauzula, ktorá Blues dovoľovala vymeniť Schenna do niektorého z 15 tímov, ktoré špecifikoval.
Napokon sa generálny manažér Blues Doug Armstrong dohodol s Islanders, ktorí za Schenna obetovali útočníka Jonathana Drouina, mladého brankára Marcusa Gidlofa a voľbu v 1. a 3. kole draftu 2026.
Do prostredia, ktoré mu za uplynulé sezóny prirástlo k srdcu, sa vrátil plný emócií. Počas prvého oddychového času v úvodnej tretine mu diváci adresovali hlasné ovácie a Blues si jeho príspevok do histórie klubu uctili aj videom.
„Bol to dosť emotívny večer. Fanúšikovia boli ku mne úžasní, takisto aj organizácia Blues. Tento zápas som hral pod vplyvom silných emócií,“ netajil 34-ročný útočník, ktorý má v Islanders platnú zmluvu do konca sezóny 2027/2028.
Za Blues predtým odohral 650 zápasov. Práve na ľade St. Louis si pripísal prvý bod vo farbách Islanders. Prihrávkou v obrannom pásme posunul puk Matthewovi Barzalovi, ktorý nabral rýchlosť a po individuálnej akcii rozhodol gólom v predĺžení o triumfe Islanders 4:3.
Hostia ním dokonali obrat z 0:3, pričom Blues dlho držal v hre brankár Joel Hofer. Islanders napokon gólom Barzala zavŕšili výraznú prevahu v zápase, ktorú dokumentoval aj počet striel - 49:23.
Pre Islanders išlo o dôležité dva body v boji o play off. Vďaka nim poskočili na 3. miesto v Metropolitnej divízii. St. Louis majú už sedembodové manko na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii.
