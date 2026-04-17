Slovensko čaká silná Kanada na svetovom šampionáte. Účasť potvrdil aj hviezdny center

Útočník Mark Scheifele z Winnipegu posilní kanadskú hokejovú reprezentáciu na MS 2026 vo Švajčiarsku.
Skúsený center potvrdil svoju účasť na šampionáte po piatkovom posezónnom mítingu Jets, ktorí nepostúpili do play off prvýkrát od sezóny 2021/2022.
Tridsaťtriročný Scheifele sa tak pridal k trojici útočníkov John Tavares (Toronto Maple Leafs), Robert Thomas (St. Louis Blues) a Ryan O’Reilly (Nashville Predators), ktorí podľa TSN už rovnako prisľúbili účasť na MS.
Kanada bude súperom Slovenska v základnej B-skupine vo Fribourgu, vzájomný duel je na programe 24. mája.
Scheifele dosiahol v tejto sezóne za Jets kariérne maximum 103 bodov (36+67) v 82 zápasoch základnej časti.
Do kádra „javorových listov“ na ZOH 2026 sa nedostal, svoju krajinu reprezentoval na svetovom šampionáte doteraz trikrát a získal zlato v roku 2016 a striebro o rok neskôr. V NHL má na konte 961 duelov, všetky v drese Winnipegu.