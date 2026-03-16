Obranca jednoducho nemal nárok. Slafkovský predviedol výkon ako Herkules, píše expert

Fanúšikovia Montrealu po dobrých výkonoch Juraja Slafkovského na sociálnych sieťach žartujú, že slovenský útočník by v nasledujúcom zápase mohol hrať vo všetkých štyroch formáciách.
V prvom útoku vedľa Suzukiho a Caufielda, v druhom s Demidovom, v treťom s Newhookom a vo štvrtom s Kapanenom.
Od olympijskej prestávky odohral Slafkovský deväť zápasov, v ktorých nazbieral 10 bodov. Patrí medzi 40 najproduktívnejších hráčov NHL.
V uplynulom týždni (9.3. - 15.3.) si svoje konto rozšíril o ďalšie tri kanadské body. Expertov však tentokrát ohúril spôsobom, akým hral.
Za zmienku stojí aj Dalibor Dvorský, ktorý skóroval prvýkrát od januára.
Zo Slovákov v zahraničí sa darilo tiež Kristiánovi Pospíšilovi v českej extralige, Mariánovi Studeničovi vo Švédsku a premiérový gól v AHL strelil obranca Jozef Viliam Kmec.
Juraj Slafkovský
„Asistencia dospelého muža," napísal oficiálny profil Montrealu po treťom góle Montrealu do siete Anaheimu. Dospelý muž z popisu je práve Slafkovský.
V polovici druhej tretiny za vyrovnaného stavu 2:2 pred vlastnou bránkou výborne prečítal hru, získal voľný puk a v silovom súboji si ho dokázal pokryť telom.
Vďaka robustnej postave poľahky odstavil napádajúceho obrancu Jacksona LaCombeho a s pukom na hokejke prešiel cez stredné pásmo až do útočnej tretiny.
Tam zachoval chladnú hlavu, načasoval prihrávku na správny moment a našiel rozbehnutého kapitána Nicka Suzukiho, ktorý presnou strelou zakončil vydarenú akciu slovenského krídelníka.
Suzuki pri oslave okamžite vedel, komu má poďakovať.
„Slafkovský je zviera," napísal po akcii expert Eric Engels. Narážal pri tom na prácu Slováka pri góle.
Slafkovský ukázal vlastnosti, ktoré má spĺňať silový útočník. Presne takého chcú mať z neho v Montreale.
Ešte ďalej zašiel novinár Marco D'Amico, ktorý Slováka prirovnal k mýtickej postave Herkulesa, ktorý bol známy neuveriteľnou silou.
„Herkulovský výkon Juraja Slafkovského pri vybojovaní pozície," napísal D'Amico.
Jedna asistencia v podaní slovenského krídelníka nestačila. Hoci Canadiens po góle Suzukiho viedli 3:2, duel proti Anaheimu nakoniec prehrali 3:4.
Primárnu asistenciu zaznamenal Slafkovský aj v nedeľu proti San Jose (2:4), dva dni predtým strelil gól do siete Ottawy.
Za Montreal dokázal nazbierať už 164 bodov, čím prekonal historický zápis Henriho Richarda (163 bodov). Stal sa hráčom s najvyšším počtom bodov v histórii Montrealu Canadiens pred dovŕšením 22 rokov.
„Snažím sa robiť to najlepšie, čo viem,“ povedal nedávno pre kanadské médiá.
Dalibor Dvorský
„Rozhodol najmä počet zápasov, ktoré už odohral. Keďže máme program back-to-back a v nedeľu popoludní hráme vo Winnipegu, usúdili sme, že je vhodný čas dostať ho do situácie, v ktorej môže byť úspešný.
Nemysleli sme si, že dnešný zápas by bol preňho takou príležitosťou, ale v nedeľu áno. V nedeľu sa vráti do zostavy," uviedol tréner St. Louis Jim Montgomery po tom, čo vynechal Dalibora Dvorského v sobotnom zápase proti Edmontonu (3:2 pp).
V nedeľu sa slovenský útočník do zostavy Blues skutočne vrátil, hral centra tretieho útoku.
Oddych mu zjavne prospel, pri prehre proti Winnipegu (2:3) skóroval.
Pre Dvorského to bol jubilejný 10. gól v aktuálnej sezóne. Prvý od konca januára v NHL, medzitým sa mu podarilo trikrát skórovať na olympiáde.
„Bola to pekná prihrávka, ja som sa to len snažil presne zakončiť," povedal ku gólu Dvorský.
Zároveň vyzdvihol prácu formácie a celého tímu. Blues v marci prehrali iba dva zápasy, sedem vyhrali.
Na poslednú play-off pozíciu, ktorú aktuálne okupuje Seattle, stále strácajú sedem bodov.
Kristián Pospíšil
Štvrťfinále vyraďovacej časti v českej Tipsport extralige si zahrajú hokejisti Komety Brno. A veľkú zásluhu na tom má slovenský útočník Kristián Pospíšil.
Kometa ukončila základnú čast na 8. mieste, v osemfinále play-off sa stretla s Českými Budějovicami (9. miesto).
Séria hraná na tri víťazné zápasy mala napriek tomu jasného favorita. Úradujúci majstri naplnili papierové predpoklady, Kometa vyhrala sériu 3:1 a postúpila do štvrťfinále.
Pospíšil v štyroch zápasoch zaznamenal štyri body. Najskôr trikrát asistoval, vo štvrtom zápase strelil víťazný gól.
„Snažil som sa byť trpezlivý, čakal som na svoju šancu. Keď prišla, využil som ju," uviedol ku gólu Pospíšil.
„Bolo na mne vidno, že som si to užíval. Preto mám play-off hokej rád. Teraz to bude zase o tíme, nie o jednotlivcoch."
Svoju bodovú sériu ťahá už od začiatku marca, bodoval šesťkrát za sebou. Po osemfinále mu v tabuľke produktivity play-off patrí delené štvrté miesto.
Už vo štvrťfinále sa zopakuje vlaňajšie finále, Kometa vyzve Dynamo Pardubice.
Marián Studenič
Cez víkend sa základná časť skončila vo Švédsku. O priamy postup do štvrťfinále bojoval do posledného kola aj Färjestad s útočníkom Mariánom Studeničom.
V uplynulom týždni zaznamenal klub z mesta Karlstad tri výhry: 7:3 nad HV 71, 3:2 nad Timrou a 3:1 nad Luleou.
Plus deväť bodov znamená, že Färjestad ukončil dlhodobú fázu súťaže na piatom mieste. Vyhol sa zradnému predkolu a opäť si zahrá vo štvrťfinále play-off. Tam sa stretne so štvrtým Rogle.
Studenič v posledných troch kolách zaznamenal tri body - dvakrát asistoval a raz skóroval.
V 51 zápasoch základnej časti dokázal streliť osem gólov a na ďalších 19 prihrať. S 27 bodmi bol piatym najproduktívnejším hráčom tímu.
Jozef Viliam Kmec
Nakorčuľoval si do ľavého kruhu, počkal na prihrávku spoza bránky a prekonal brankára.
Obranca Jozef Viliam Kmec strelil v noci na pondelok prvý gól v AHL. Zároveň to bol jeho premiérový zásah v seniorskej kariére.
Svojmu tímu Henderson Silver Knights pomohol k výhre nad Abbostfordom 7:5.
Slovenský zadák v doterajšej časti nováčikovskej sezóny nižšej zámorskej súťaže zbieral iba asistencie. V 51 zápasoch ich zaznamenal osem.
Odchovanec košického hokeja nebol draftovaný do NHL, ale v auguste 2024 podpísal nováčikovský kontrakt s Vegas. Štyri sezóny hral za Prince George v juniorskej WHL.
Hendersonu patrí aktuálne v tabuľke Pacifickej divízie AHL šiesto miesto zaručujúce účasť v play-off.