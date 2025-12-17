Montreal sa rozhodol pre zaujímavý krok. Brankársku jednotku poslal na farmu

Brankár Montreal Canadiens Samuel Montembeault bol v utorok preradený do tímu Laval Rocket v AHL na kondičný pobyt.
Montembeaultovi sa nedarí v tejto sezóne. Má bilanciu 5-6-1 s 85,7% úspešnosťou zákrokov a priemerom 3,65 inkasovaného gólu na zápas. Informoval o tom portál tsn.ca.
Dvadsaťdeväťročný brankár nenastúpil za Montreal od 9. decembra na žiadny zápas. Naposledy chytal 2. decembra, keď Canadiens prehrali 2:5 s Ottawou Senators a Montembeault inkasoval päť gólov z 29 striel.
V bránke Canadiens za ten čas dostával šancu český reprezentant Jakub Dobeš, ktorý v decembri zaznamenal bilanciu 3-2-0. Zároveň sa dobre ukazuje aj 21-ročný Jacob Fowler.
Fowler odohral túto sezónu dva zápasy od svojho debutu 11. decembra, jeho bilancia je 1-0-1. Montrealu patrí v Atlantickej divízii štvrté miesto.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: