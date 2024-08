Musíme sa nastaviť v hlavách, hovorí brankár Hlavaj. Minnesota ho bez problémov uvoľnila

BRATISLAVA. Samuel Hlavaj bol brankárska jednotka Slovenska na posledných dvoch svetových šampionátoch a zmeniť by sa to nemalo ani na nadchádzajúcej olympijskej kvalifikácii v Bratislave (29. 8. - 1. 9.).

Na margo toho, že v slovenskej reprezentácii sa po vyše dvoch rokoch objavili aj traja hráči z Kontinentálnej hokejovej ligy, čo môže vyvolať rozporuplné reakcie vo verejnosti, Hlavaj povedal:

"To už je na ľuďoch, ako na to zareagujú. Nie je to nič neštandardné. Ak to nastane, každý sa s tým musí vyrovnať.“