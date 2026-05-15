    Hokejista Minnesoty na MS nepocestuje. Nemci pre neho už nemajú miesto

    Nico Sturm v drese Nemecka. (Autor: TASR)
    TASR|15. máj 2026 o 16:50
    Nemci zapísali na turnajovú súpisku všetkých 25 prítomných hráčov.

    Nemecká hokejová reprezentácia sa musí na MS vo Švajčiarsku zaobísť bez Nica Sturma.

    Tridsaťjedenročnému útočníkovi sa skončila sezóna v zámorskej NHL, keďže jeho Minnesotu vyradilo v play off Colorado.

    Nemci však v dejisku šampionátu potvrdili turnajovú súpisku, na ktorú zapísali všetkých 25 prítomných hráčov.

    Na súpiske tak bude mať Nemecko definitívne štyroch hokejistov z NHL. V bránke sa bude spoliehať na Philippa Grubauera a v kádri figurujú aj obranca Moritz Seider a útočníci Lukas Reichel s Joshom Samanskim.

    Nemci začali svetový šampionát v piatok súbojom A-skupiny v Zürichu proti Fínsku. Informovala agentúra DPA.

    MS v hokeji 2026 - program Nemecka

    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    18.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    22.05. 16:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    25.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    2
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Fíni potvrdili pozíciu favorita. Proti Nemecku ukázali výborné presilovky aj oslabenia
    dnes 18:32
