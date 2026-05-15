Hokejista Minnesoty na MS nepocestuje. Nemci pre neho už nemajú miesto

Nemecká hokejová reprezentácia sa musí na MS vo Švajčiarsku zaobísť bez Nica Sturma.
Tridsaťjedenročnému útočníkovi sa skončila sezóna v zámorskej NHL, keďže jeho Minnesotu vyradilo v play off Colorado.
Nemci však v dejisku šampionátu potvrdili turnajovú súpisku, na ktorú zapísali všetkých 25 prítomných hráčov.
Na súpiske tak bude mať Nemecko definitívne štyroch hokejistov z NHL. V bránke sa bude spoliehať na Philippa Grubauera a v kádri figurujú aj obranca Moritz Seider a útočníci Lukas Reichel s Joshom Samanskim.
Nemci začali svetový šampionát v piatok súbojom A-skupiny v Zürichu proti Fínsku. Informovala agentúra DPA.
MS v hokeji 2026 - program Nemecka
