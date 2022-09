Buček reagoval na vyhodenie z Ruska: Na šancu v KHL si musím ešte počkať

NIŽNEKAMSK. Slovenský hokejový útočník Samuel Buček spravil v lete nečakané rozhodnutie. Pôvodne mal ísť do zámoria a v AHL bojovať o kontrakt v NHL, no rozhodol sa odísť do Ruska.

Vyčítal tiež médiám, že o jeho situácii informovali skreslene.

"Všetky články, ktoré boli napísané, neboli pravda, pretože ak by sa na to novinári lepšie pozreli, uvideli by, že som podpísal len v AHL a nie dvojcestný kontrakt, čiže moja šanca na NHL bola túto sezónu veľmi malá. K tomu poviem len, že ja sa svojho sna o NHL nevzdávam, len mením cestu k cieľu, a to je veľký rozdiel.

Po sezóne, akú som mal, som hľadal novú športovú výzvu, ktorá ma posunie zase o level vyššie. Mrzí ma, že momentálne žijeme vo veľmi ťažkej dobe, ale napriek tomu som sa rozhodol odísť do KHL. KHL vždy bola a aj bude top európskou ligou.

Bol som pripravený dať do toho maximum a dostať sa späť do formy, akú som mal pred zranením. Bohužiaľ, niekedy sa veci nevyvíjajú tak, ako si želáme a na svoju šancu ukázať sa v KHL si ešte musím chvíľku počkať. Stále som mladý a všetko mám pred sebou.