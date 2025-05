Je možno ešte lepší ako McDavid a Draisaitl. Hráč Edmontonu napodobnil zápis Gretzkého

Týka sa to hry piatich proti piatim aj špeciálnych formácií," pochválil Nugenta-Hopkinsa tréner Kris Knoblauch na oficiálnom webe NHL. Kouč Edmontonu si dovolil aj porovnanie výkonov 32-ročného centra so základnou časťou súťaže.

"Myslím si, že počas základnej časti nebol zlý, ale niekedy nehral podľa svojich očakávaní.

Keď ho však v play-off najviac potrebujeme, hrá naozaj dobre a je naša opora. Veríme, že v tom bude aj naďalej pokračovať," uviedol.

K Nugentovi-Hopkinsovi a jeho prínosu pre mužstvo sa vyjadril aj nemecký útočník "olejárov" Leon Draisaitl.

"On je skvelý počas celého roka, ale v play-off k tomu vie pridať aj niečo navyše. Na ľade robí drobnosti, ktoré iní nechcú alebo nevedia robiť. Keď všetko do seba zapadne, je náš najlepší hráč. A platí to aj v tejto sérii," poznamenal.

A ešte niekoľko zaujímavých štatistík. Nugent-Hopkins sa stal siedmym hráčom v histórii NHL, ktorý si pripísal štyri za sebou nasledujúce viacbodové zápasy (2+2+3+2) vo finále konferencie.