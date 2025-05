VIDEO: Veterán Perry ukázal, že nie je iba do počtu. Edmonton je kúsok od ďalšieho finále

NHL - finále Západnej konferencie - 4. zápas

Draisaitl je štvrtý hráč v histórii Oilers, ktorý strelil aspoň 20 presilovkových gólov v play off. Pred ním to dosiahli Wayne Gretzky (23), Jari Kurri (22) a Glenn Anderson (22).

Dallas doplatil na efektivitu

Dallas vyhral úvodný domáci duel série, no odvtedy inkasoval až 13 gólov a strelil len dva. V prvej tretine Stars prestrieľali domácich 16:10, no nedokázali prekonať Skinnera.

„Spravili sme všetko, čo bolo treba, až na to, že sme nerozvlnili sieť,“ povzdychol si útočník Stars Tyler Seguin: „Myslím, že sme si zaslúžili viac, no play off sa nestará o to, čo si zaslúžite.“

Dallas mal v úvodnom dejstve navyše až 17 striel, ktoré išli mimo bránku, ďalších šesť zablokovali Oilers.

„Nedokážeme sa dostať do vedenia. V takých situáciách, ako sme mali v prvej tretine, musíme triafať bránku. Ďalším rozdielom boli oslabenia, my sme ich nezvládli,“ uviedol tréner Pete DeBoer.