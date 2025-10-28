Bol hviezdou Vancouveru. Bývalého hokejistu obvinili zo sexuálneho zneužívania

BLOOMFIELD. Bývalého amerického hokejového útočníka Ryana Keslera obvinili z dvoch prípadov sexuálneho zneužívania štvrtého stupňa.
Po predvedení na okresný súd v Bloomfield Hills uviedol, že je nevinný. K údajným trestným činom došlo 1. januára v Orchard Lake v Michigane, informovali zámorské médiá.
Súd stanovil kauciu na 50.000 dolárov a Keslerovi nariadil, aby bez povolenia neopustil Michigan.
Zároveň má povinnosť dostaviť sa na všetky plánované pojednávania. Predbežný výsluch je naplánovaný na 13. novembra, ešte predtým sa uskutoční pojednávanie o pravdepodobných príčinách.
Kesler má za sebou 18 sezón v NHL, počas ktorých odohral v základnej časti 1001 zápasov so ziskom 573 bodov (258+315).
V 101 dueloch play off mal bilanciu 24+41. V najprestížnejšej súťaži so obliekal dresy Vancouveru Canucks a Anaheimu Ducks.
V drese USA sa prestavil na MS 2006, na ZOH 2010 (striebro) a 2014 a aj na Svetovom pohári 2016. Päťkrát sa dostal medzi troch kandidátov na zisk Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka NHL, v roku 2011 ju získal.