Bol hviezdou Vancouveru. Bývalého hokejistu obvinili zo sexuálneho zneužívania

Ryan Kesler
Ryan Kesler (Autor: Instagram/Ryan Kesler)
TASR|28. okt 2025 o 09:04
Na súde povedal, že je nevinný.

BLOOMFIELD. Bývalého amerického hokejového útočníka Ryana Keslera obvinili z dvoch prípadov sexuálneho zneužívania štvrtého stupňa.

Po predvedení na okresný súd v Bloomfield Hills uviedol, že je nevinný. K údajným trestným činom došlo 1. januára v Orchard Lake v Michigane, informovali zámorské médiá.

Súd stanovil kauciu na 50.000 dolárov a Keslerovi nariadil, aby bez povolenia neopustil Michigan.

Zároveň má povinnosť dostaviť sa na všetky plánované pojednávania. Predbežný výsluch je naplánovaný na 13. novembra, ešte predtým sa uskutoční pojednávanie o pravdepodobných príčinách.

Kesler má za sebou 18 sezón v NHL, počas ktorých odohral v základnej časti 1001 zápasov so ziskom 573 bodov (258+315).

V 101 dueloch play off mal bilanciu 24+41. V najprestížnejšej súťaži so obliekal dresy Vancouveru Canucks a Anaheimu Ducks.

V drese USA sa prestavil na MS 2006, na ZOH 2010 (striebro) a 2014 a aj na Svetovom pohári 2016. Päťkrát sa dostal medzi troch kandidátov na zisk Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka NHL, v roku 2011 ju získal.

NHL

dnes 09:04
