Najlepší strelec Slovana predĺžil zmluvu s tímom. Havlíček: Svoju rolu napĺňa

Na snímke Ryan Dmowski (Slovan) oslavuje asistenciu na gól.
Na snímke Ryan Dmowski (Slovan) oslavuje asistenciu na gól.
Sportnet|7. feb 2026 o 12:22
Môže sa stať najlepším strelcom Slovana po základnej časti od sezóny 1999/2000

Najlepší strelec belasých v aktuálnom ročníku s 26 gólmi Ryan Dmowski predĺžil zmluvu s HC Slovan Bratislava na ďalšiu sezónu.

Hoci mal Dmowski – prezývaný spoluhráčmi „Dymo“ – pomalší gólový štart do ročníka, atakuje pred koncom súťaže svoj najlepší strelecký výkon po základnej časti zo sezóny 2023/2024, keď v drese Popradu zaznamenal 30 gólov.

Rovnaký počet presných zásahov dosiahol aj v sezóne 2022/2023 v tíme Idaho Steelheads.

Dmowski sa môže stať najlepším strelcom Slovana po základnej časti od sezóny 1999/2000, v ktorej Martin Kuľha nastrieľal 33 gólov. O titul najlepšieho strelca aktuálneho ročníka ligy bojuje s Turnbullom z Banskej Bystrice (27 gólov) a Martelom z Michaloviec (25 gólov).

"Ryana sme minulý rok priviedli ako strelca, bol našou prioritou pre túto pozíciu. Svoju rolu napĺňa, pracuje na sebe a jemu aj jeho manželke sa u nás páči. Tešíme sa, že u nás bude pokračovať," povedal na margo podpisu generálny manažér HC Slovan Lukáš Havlíček.
