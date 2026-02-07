Najlepší strelec Slovana predĺžil zmluvu s tímom. Havlíček: Svoju rolu napĺňa

Najlepší strelec belasých v aktuálnom ročníku s 26 gólmi Ryan Dmowski predĺžil zmluvu s HC Slovan Bratislava na ďalšiu sezónu.
Hoci mal Dmowski – prezývaný spoluhráčmi „Dymo“ – pomalší gólový štart do ročníka, atakuje pred koncom súťaže svoj najlepší strelecký výkon po základnej časti zo sezóny 2023/2024, keď v drese Popradu zaznamenal 30 gólov.
Rovnaký počet presných zásahov dosiahol aj v sezóne 2022/2023 v tíme Idaho Steelheads.
Dmowski sa môže stať najlepším strelcom Slovana po základnej časti od sezóny 1999/2000, v ktorej Martin Kuľha nastrieľal 33 gólov. O titul najlepšieho strelca aktuálneho ročníka ligy bojuje s Turnbullom z Banskej Bystrice (27 gólov) a Martelom z Michaloviec (25 gólov).
"Ryana sme minulý rok priviedli ako strelca, bol našou prioritou pre túto pozíciu. Svoju rolu napĺňa, pracuje na sebe a jemu aj jeho manželke sa u nás páči. Tešíme sa, že u nás bude pokračovať," povedal na margo podpisu generálny manažér HC Slovan Lukáš Havlíček.
Informovala o tom oficiálna stránka klubu.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS