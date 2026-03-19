Ak bude vojna pokračovať, Rusi hrať nebudú. Vedenie NHL reaguje na špekulácie o Svetovom pohári

„Je to skvelá správa. Dúfam, že tam bude aj Slovensko. Pevne v to verím." Takto reagoval na oznámanie o organizácii Svetového pohára 2028 Juraj Slafkovský.
Vedenie NHL v pondelok pri predstavení turnaja uviedlo, že sa ho zúčastní „osem najlepších hokejových reprezentácií“.
Zatiaľ nie je jasné, akým kľúčom ich bude NHL vyberať a okolo zloženia robí tajnosti.
Automatickú účasť by si mali zabezpečiť hokejisti Kanady, USA, Švédska, Fínska, teda krajiny, ktoré sa v roku 2024 stretli v rámci podujatia 4 Nations Face-Off, ktoré NHL organizovala.
Keďže jedno z dejísk Svetového pohára bude Praha, istú miestenku má aj Česko. Ostatné dve dejiská sú kanadské mestá Calgary a Edmonton.
S veľkou pravdepodobnosťou sa na turnaji predstavia aj Švajčiari. Tí majú v NHL dlhodobo najviac hráčov zo zvyšných tímov, na medzinárodnej scéne dosahujú kvalitné umiestnenia a v neoficiálnom rebríčku IIHF po olympiáde im patrí 3. miesto.
Zostávajú tak posledné dve miestenky a do úvahy prichádzajú tri reprezentácie: Nemecko, Slovensko a tiež Rusko.
Nemáme iný pohľad ako Česi, Švédi a Fíni, tvrdí NHL
Rusko hokejová reprezentácia absentuje na medzinárodnej scéne od jari 2022, keď ju rada IIHF vylúčila pre ruskú vojnovú inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá dodnes.
Ruskí hokejisti sa nezúčastnili na 4 Nations Face-Off a ani na olympiáde v Miláne, kde sa mohli predstaviť len individuálni ruskí športovci, ktorí nepodporujú vojnu, aj to pod neutrálnou vlajkou.
V NHL, ktorá bude Svetový pohár organizovať, ale ruskí hokejisti pravidelne nastupujú bez akýchkoľvek obmedzení.
V aktuálnej sezóne nastúpilo na zápasy NHL dovedna 65 Rusov, viacerí z nich sú kľúčoví hráči zámorských klubov.
Otázke ohľadom účasti Ruska čelili aj predstavitelia NHL na pondelkovej tlačovej konferencii. „Ešte sme sa nerozhodli,“ povedal hlavný komisár Gary Bettman.
“Uvidíme, ako sa veci vyvinú, čas povie. Nie sme pod nátlakom urobiť toto rozhodnutie okamžite. Uvidíme.“
Krátko po oznámení organizácie Svetového pohára sa objavili správy, podľa ktorých hokejové federácie Švédska, Fínska a Česka informovali NHL, že by turnaj bojkotovali v prípade účasti Ruska.
Podobná situácia nastala aj v roku 2024 pred turnajom 4 Nations Face-Off, kedy pre prípadný protest európskych krajín NHL Rusom nepovolila štart.
Bettman neskôr uviedol, že liga žiadne oficiálne stanovisko od spomenutých reprezentácií nedostala.
„Vieme, ako sa na to pozerajú, a majú veľmi silné názory. Úprimne, sú to rovnaké silné názory, aké sme vyjadrili aj my a celá medzinárodná hokejová komunita,“ povedal zástupca komisára Bill Daly.
Podľa neho bude rozhodujúce, kedy a či vôbec sa skončí konflikt vyvolaný ruskou inváziou na Ukrajine.
„Nemyslím si, že by sme mali odlišný pohľad než Fíni, Švédi a Česi na prípadnú účasť Ruska. Možnosť štartu bude otvorená, ak nastanú určité okolnosti. A ak k nim nedôjde, je pravdepodobné, že (Rusi) sa turnaja nezúčastnia,“ dodal Daly.
Na otázku jedného z novinárov: „Tými okolnosťami myslíte ukončenie vojny?“ Daly prikývol.
S tým, ako sa liga postaví k otázke Ruska, úzko súvisí aj účasť Slovákov.
Ak by totiž Rusko neštartovalo, podobne ako na olympiáde či na posledných štyroch MS v hokeji, riešenie hádanky by bolo jednoduché: najlepšiu osmičku by s najväčšou pravdepodobnosťou doplnili Nemci a Slováci.
Ak by účasť Rusom na Svetovom pohári bola napokon umožnená, o poslednú miestenku by súťažili Slovensko a Nemecko. Zatiaľ ale nie je jasné, v akých kritériách.
Vedenie NHL reagovalo aj na otázku, či by liga musela presunúť európsku časť turnaja z O2 arény v Prahe v prípade, že by Česko pre účasť Ruska odstúpilo. „Nie, nemyslím si. Náš zmluvný vzťah je v skutočnosti s O2 arénou, nie nevyhnutne s českou hokejovou federáciou.“
Daly zároveň zdôraznil, že ide len o hypotetickú situáciu.
Zoznam účastníkov by mal byť známy ešte pred sezónou 2027/28. „Nič ale zatiaľ nie je definitívne," dodal zástupca komisára.
Formát turnaja
Svetový pohár 2028 sa bude konať vo februári 2028. Osem tímov bude hrať v dvoch štvorčlenných skupinách. Celkovo by sa malo odohrať 17 zápasov.
Základnú fázu budú hostiť Calgary (pravdepodobne zámorská vetva) a Praha (európska vetva).
V skupinách sa bude hrať systémom každý s každým, teda šesť zápasov.
Priamo do semifinále postúpia víťazi skupín, mužstvá na druhom a treťom mieste budú hrať zápas o postup medzi najlepšiu štvoricu.
Štyri najlepšie tímy sa stretnú v Edmontone, kde turnaj vyvrcholí dvoma semifinálovými stretnutiami a záverečným finále.
Očakáva sa, že Svetový pohár bude trvať 13 dní, NHL sa preruší na 17 dní.
Ihriská budú mať rozmery NHL a zápasy sa budú hrať podľa pravidiel a rozhodcov zámorskej profiligy.
To znamená, že na rozdiel od finále olympijských hier, by sa v predĺžení rozhodujúceho zápasu hralo formátom piatich proti piatim, až dokým nepadne rozhodujúci gól.