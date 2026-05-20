Dendis sa posúva vyššie. Slovenská osemnástka má nového trénera

Peter Frühauf zostáva naďalej trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, no jeho novým asistentom sa stane úspešný tréner „osemnástky“ Martin Dendis.
Tú po ňom prevezme doterajší asistent František Štolc. V stredu to schválil Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH).
Pre Frühaufa pôjde o druhú sezónu na pozícii hlavného kouča juniorského národného tímu. Na uplynulom svetovom šampionáte Slovensko pod jeho vedením postúpilo do štvrťfinále, kde vypadlo s Kanadou.
V trénerskom štábe 43-ročného kouča pokračujú jeho doterajší asistenti Ivan Švarný a Andrew Boschetto, ktorý je šéftrénerom UMass-Lowell z americkej univerzitnej súťaže NCAA.
K nim sa pridá kormidelník čerstvých vicemajstrov sveta do 18 rokov Dendis. „V prípade Martina ide o posun z 'osemnástky' do 'dvadsiatky'. Na mieste hlavného trénera sme ponechali Petra Frühaufa. Je to predsa len trošku iný level ako reprezentácia do 18 rokov.
Aj preto sme sa rozhodli spojiť kvality oboch spolu v tíme do 20 rokov, k čomu nás doviedla doterajšia funkčná spolupráca, keďže Peter Frühauf fungoval aj v rámci projektu SR 18 a neskôr aj ako konzultant pri národnom tíme,“ citoval portál hockeyslovakia.com generálneho manažéra mládežníckych reprezentácií Romana Sýkoru.
Na post hlavného kouča tímu do 18 rokov sa postaví Štolc. „Doteraz pôsobil ako asistent pri reprezentácii. Má extraligové skúsenosti, je to mladý, perspektívny tréner. Som rád, že tieto pohyby sa podarili zrealizovať. Asistentom Františka Štolca pri tíme bude Denis Legerský, meno ďalšieho asistenta oznámime neskôr,“ dodal Sýkora.
Kľúčovou v celom procese je podľa generálneho manažéra mládežníckych reprezentácií prepojiteľnosť systémov už od kategórie do 16 rokov. Na poradách koučov juniorských národných tímov sa tak bude naďalej zúčastňovať aj kormidelník seniorskej reprezentácie Vladimír Országh.
Ten sa, rovnako ako minulý rok, pripojí k trénerskému štábu do 20 rokov a v pozícii konzultanta absolvuje svetový juniorský šampionát, ktorý sa na prelome rokov uskutoční v kanadských mestách Edmonton a Red Deer.