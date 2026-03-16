Bude hrať Slovensko na Svetovom pohári? Otázna je účasť Rusov, Česi majú miestenku

Vedenie Národnej hokejovej ligy (NHL) v pondelok oznámilo, že vo februári 2028 sa uskutoční ďalší ročník Svetového pohára v hokeji.
Turnaj s hráčmi NHL budú hostiť tri mestá - Edmonton a Calgary v Kanade a Praha v Česku.
Svetový pohár sa doteraz konal nepravidelne, usporiadaný bol trikrát: v rokoch 1996, 2004 a 2016.
NHL týmto krokom podporila už dávnejšie vyhlásenia o organizácii turnajov s nálepkou „najlepší proti najlepším".
V minulosti predstavila plán pravidelného striedania vrcholných reprezentačných podujatí. Podľa tohto modelu by sa každé dva roky mali konať turnaje s účasťou hráčov z NHL.
V roku 2026 to boli zimné olympijské hry v Miláne, o dva roky neskôr Svetový pohár, v roku 2030 olympiáda vo Francúzsku a tak ďalej.
„V športe neexistuje medzinárodná súťaž, ktorá by sa vyrovnala vášni, majstrovstvu a vzrušeniu, keď sa v hokeji stretnú tí najlepší z najlepších, aby hájili farby svojej krajiny - vlaňajší turnaj 4 Nations Face-Off a nedávne zimné olympijské hry sú toho len najnovším dôkazom," uviedol komisár NHL Gary Bettman v tlačovej správe.
„Vieme, že Calgary, Edmonton a Praha budú skvelými dejiskami pre hokejových fanúšikov z celého sveta a že najlepší hokejisti planéty predvedú takú úroveň hry, vďaka ktorej zostane tento turnaj dlho v pamäti."
Osem najlepších
Na Svetovom pohári 2028 by sa malo odohrať 17 zápasov. V Prahe a Calgary sa bude hrať po 7 zápasov v každom dejisku: šesť zápasov základnej časti a jeden zápas play-off. Edmonton bude hostiť obe semifinále a finále.
NHL už dlhšie avizovala, že chce turnaj pre osem krajín.
Vlani sa musela zámorská profiliga uspokojiť s turnajom 4 Nations Face-Off, ktorého sa zúčastnili štyri krajiny - Kanada, USA, Fínsko a Švédsko.
Ostatné krajiny nemali v NHL dostatok hokejistov na zostavenie samostatného tímu a účasť Ruska by pre politické dôvody mohli bojkotovať tímy zo severu Európy.
Zástupca riaditeľa NHLPA Ron Hainsey na tlačovej konferencii povedal, že na Svetovom pohári 2028 sa zúčastní „osem najlepších hokejových reprezentácií“.
Zatiaľ nie je jasné, akým kľúčom ich bude NHL vyberať.
Automatickú účasť by si podľa „papierových predpokladov" mali zabezpečiť hokejisti Kanady, USA, Švédska, Fínska.
Keďže jedno z dejísk bude Praha, istú miestenku má zrejme aj Česko.
Otázni sú ďalší traja účastníci. Zástupcovia NHL sa k tejto téme na tlačovej konferencii nevyjadrili.
Ak by rozhodoval rebríček IIHF, podľa neoficálnej verzie - po zimnej olympiáde v Miláne - medzi osem najlepších tímov patria aj reprezentácie Švajčiarska, Nemecka a Slovenska.
Ak by o účasti rozhodovali počty hráčov v NHL, zo „zvyšku sveta" ich má najviac opäť Švajčiarsko (11), Nemecko (8) a Slovensko (8).
Po sedem hráčov majú Bielorusko, Dánsko a Lotyšsko.
Pre výber Slovenska môže hrať fakt, že na olympiáde v Miláne s hráčmi NHL sa dokázali vyrovnať najlepším a obsadili 4. miesto. Navyše, v tíme majú hviezdu s dobrým marketingovým potenciálom - Juraja Slafkovského.
Pre výber Nemecka môže hrať zase fakt, že v NHL majú superhviezdy v podobe Leona Draisatila či Moritza Seidera a v aktuálnej sezóne aj viac bodov ako Švajčiari.
Zúčastnia sa Rusi?
Účasť Slovákov na Svetovom pohári ale do veľkej miery súvisí s tým, ako sa liga postaví k otázke Ruska.
To absentuje na medzinárodnej scéne od jari 2022, keď ju rada IIHF vylúčila pre ruskú vojnovú inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá dodnes.
Ruskí hokejisti sa nezúčastnili 4 Nations Face-Off a ani olympiády v Miláne, kde sa mohli predstaviť len individuálni ruskí športovci, ktorí nepodporujú vojnu, aj to pod neutrálnou vlajkou.
V NHL, ktorá bude Svetový pohár organizovať, ale ruskí hokejisti pravidelne nastupujú bez akýchkoľvek obmedzení.
V aktuálnej sezóne nastúpilo na zápasy NHL dovedna 65 Rusov, viacerí z nich sú kľúčoví hráči zámorských klubov.
Za zmienku stojí najlepší strelec histórie NHL Alexander Ovečkin, hviezdy súťaže Nikita Kučerov, Kirill Kaprizov, Jevgenij Malkin, Artemij Panarin či Slafkovského spoluhráč Ivan Demidov.
Ruskí brankári Andrej Vasilevskij, Igor Šesťorkin, Iľja Sorokin, či Sergej Bobrovskij tiež patria k najlepším brankárom profiligy.
Otázke ohľadom účasti Ruska čelili aj predstavitelia NHL na tlačovej konferencii. „Ešte sme sa nerozhodli,“ povedal Gary Bettman.
“Uvidíme, ako sa veci vyvinú, čas povie. Nie sme pod nátlakom urobiť toto rozhodnutie okamžite. Uvidíme.“
NHL bude čakať do poslednej chvíle, ako sa do roku 2028 bude vyvíjať vojna na Ukrajine.
Iný turnaj ako olympiáda
Fanúšikovia sa na olympiáde v Miláne presvedčili, aké je to vidieť najlepších hráčov v reprezentačných farbách po 10 rokoch. Teraz dostanú pokračovanie a akúsi nadstavbu.
Podľa Bettmana si finále hier v Severnej Amerike pozrelo 35 miliónov divákov, ktorí vytvorili nový rekord sledovanosti športovej udalosti, ktorá sa hrala pred deviatou hodinou ráno newyorského času.
„Máme úžasnú príležitosť pomôcť hokeju ďalej sa rozvíjať,“ hovorí vrchný zástupca NHL.
A aký bude Svetový pohár v porovnaní s olympiádou?
„Iné bude všetko,“ tvrdí Bettman. Ako vždy, prihliada najmä na ekonomický faktor.
„Budeme mať pod kontrolou celý turnaj, budeme využívať obsah z neho a všetky veci okolo toho, ako uznáme za vhodné. Budeme to robiť s úplným prístupom k všetkému, v arénach, ktoré budeme vedieť využívať naplno.“
Potom zopakoval, že Svetový pohár plánuje organizovať každé štyri roky.
Na tlačovej konferencii zároveň predstavil formát turnaja.
Hrať sa bude v dvoch štvorčlenných skupinách. Základnú fázu budú hostiť Calgary (pravdepodobne zámorská vetva) a Praha (pravdepodobne európska vetva).
V skupinách sa bude hrať systémom každý s každým, teda šesť zápasov.
Priamo do semifinále postúpia víťazi skupín, mužstvá na druhom a treťom mieste budú hrať zápas o postup medzi najlepšiu štvoricu.
Štyri najlepšie tímy sa stretnú v Edmontone, kde turnaj vyvrcholí dvoma semifinálovými stretnutiami a záverečným finále.
Očakáva sa, že Svetový pohár sa bude konať vo februári a bude trvať 13 dní. NHL sa preruší na 17 dní.
Ihriská budú mať rozmery NHL a zápasy sa budú hrať podľa pravidiel a rozhodcov NHL.
To znamená, že na rozdiel od fínále olympijských hier, by sa v predĺžení rozhodujúceho zápasu hralo formátom piatich proti piatim, až dokým nepadne rozhodujúci gól.
Slovákom sa v minulosti nedarilo
Svetový pohár nadviazal na tradíciu Kanadského pohára, ktorý patril medzi najprestížnejšie reprezentačné turnaje svojej éry a konal sa päťkrát v rokoch 1976 až 1991.
Aj jeho nástupca však dlhodobo zápasil s hľadaním vhodného termínu v preplnenom hokejovom kalendári, a tak sa dodnes uskutočnili len tri ročníky.
Slovenská reprezentácia zažila premiéru na turnaji v roku 1996. V základnej skupine podľahla Rusku 4:7, Kanade 2:3 a Spojeným štátom 3:9, čo znamenalo koniec účinkovania už po prvej fáze.
Turnaj sa vtedy hral formátom, ktorý sa má použiť aj v pripravovanom ročníku – víťazi štvorčlenných skupín postupovali priamo do semifinále, zatiaľ čo tímy z druhých a tretích miest čakalo štvrťfinále. Slovensko však po troch prehrách skončilo v skupine posledné.
Na Svetovom pohári v roku 2004 sa predstavili Slováci s jedným z historicky najsilnejších kádrov, výsledkovo však za očakávaniami zaostali.
V skupine prehrali s Kanadou 1:5, s USA 1:3 a s Ruskom 2:5. V tom čase bol systém turnaja odlišný a do štvrťfinále sa prebojovali všetky tímy. Slovenský výber v ňom opäť narazil na Kanadu a po prehre 0:5 sa s turnajom rozlúčil.
Pokles počtu slovenských hráčov v NHL sa prejavil o dvanásť rokov neskôr.
Organizátori v roku 2016 pozvali šesť tradičných hokejových veľmocí a doplnili ich dva špeciálne výbery – tím mladých hráčov do 23 rokov zo Severnej Ameriky a Tím Európy.
V európskom výbere dostali príležitosť hokejisti z ôsmich krajín vrátane Slovenska, ktoré reprezentovala šestica Jaroslav Halák, Zdeno Chára, Andrej Sekera, Marián Hossa, Marián Gáborík a Tomáš Tatar.
Kombinovaný tím napokon prekvapil postupom až do finále, kde v dvojzápase podľahol Kanade 1:3 a 1:2.