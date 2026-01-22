Vráti sa Rusko na MS v hokeji? Rada IIHF rozhodla o ďalšom osude hokejovej reprezentácie

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zatiaľ neumožní návrat ruských a bieloruských reprezentačných ani klubových tímov do svojich súťaží.
Rada IIHF o tom rozhodla na svojom januárovom zasadnutní.
„Na základe detailného bezpečnostného posúdenia Rada IIHF rozhodla, že pre sezónu 2026/27 nie sú splnené podmienky na ich reintegráciu, keďže aktuálna bezpečnostná situácia neumožňuje garantovať bezpečnosť účastníkov turnajov," uvádza sa vo vyhlásení.
Ruská hokejová reprezentácia bola vyradená z medzinárodných podujatí v roku 2022 po tom, čo Rusko pod vedením prezidenta Vladimíra Putina rozpútalo na Ukrajine plnoformátovú vojnu, ktorá trvá doteraz.
Zákaz sa podľa najnovšieho nariadenia predĺžuje o sezónu 2026/27. To znamená, že Rusko sa nepredstaví ani na MS v hokeji 2027 v Nemecku.
IIHF zároveň uviedla, že v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru bude zvažovať návrat mládežníckych tímov (U18) Ruska a Bieloruska od sezóny 2027/28.
Táto možnosť však zostáva podmienená ďalším vývojom bezpečnostnej situácie a jej priebežným vyhodnocovaním.
Bezpečnosť všetkých účastníkov a riadna organizácia podujatí zostávajú podľa IIHF absolútnou prioritou.
„Federácia bude situáciu naďalej pozorne sledovať a pokračovať v pravidelných bezpečnostných analýzach," uviedla IIHF vo vyhlásení.
Rusko bolo v roku 2022 vyradené aj z rebríčka IIHF, no stále sa mu pripočítavajú body za 2. miesto, čo bolo umiestnenie, na ktorom bolo pred začiatkom vojny.
Vďaka tomu má aktuálne až 4030 bodov a v najnovšom vydaní rebríčku by mu tak patrilo 1. miesto.
Rovnaký model sa uplatnil aj pri Bielorusku, ktoré má aktuálne 3205 bodov a v rebríčku by sa nachádzalo na 15. mieste.