Vráti sa Rusko na MS v hokeji? Rada IIHF rozhodla o ďalšom osude hokejovej reprezentácie

Prezident IIHF Luc Tardif.
Prezident IIHF Luc Tardif. (Autor: TASR/AP)
22. jan 2026 o 14:08
Stále existujú bezpečnostné obavy.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zatiaľ neumožní návrat ruských a bieloruských reprezentačných ani klubových tímov do svojich súťaží.

Rada IIHF o tom rozhodla na svojom januárovom zasadnutní.

„Na základe detailného bezpečnostného posúdenia Rada IIHF rozhodla, že pre sezónu 2026/27 nie sú splnené podmienky na ich reintegráciu, keďže aktuálna bezpečnostná situácia neumožňuje garantovať bezpečnosť účastníkov turnajov," uvádza sa vo vyhlásení.

Ruská hokejová reprezentácia bola vyradená z medzinárodných podujatí v roku 2022 po tom, čo Rusko pod vedením prezidenta Vladimíra Putina rozpútalo na Ukrajine plnoformátovú vojnu, ktorá trvá doteraz.

Zákaz sa podľa najnovšieho nariadenia predĺžuje o sezónu 2026/27. To znamená, že Rusko sa nepredstaví ani na MS v hokeji 2027 v Nemecku.

IIHF zároveň uviedla, že v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru bude zvažovať návrat mládežníckych tímov (U18) Ruska a Bieloruska od sezóny 2027/28.

Táto možnosť však zostáva podmienená ďalším vývojom bezpečnostnej situácie a jej priebežným vyhodnocovaním.

Bezpečnosť všetkých účastníkov a riadna organizácia podujatí zostávajú podľa IIHF absolútnou prioritou.

„Federácia bude situáciu naďalej pozorne sledovať a pokračovať v pravidelných bezpečnostných analýzach," uviedla IIHF vo vyhlásení.

Rusko bolo v roku 2022 vyradené aj z rebríčka IIHF, no stále sa mu pripočítavajú body za 2. miesto, čo bolo umiestnenie, na ktorom bolo pred začiatkom vojny.

Vďaka tomu má aktuálne až 4030 bodov a v najnovšom vydaní rebríčku by mu tak patrilo 1. miesto.

Rovnaký model sa uplatnil aj pri Bielorusku, ktoré má aktuálne 3205 bodov a v rebríčku by sa nachádzalo na 15. mieste.

