Manažér Zvolena: Keď je málo ľudí, je to frustrujúce. Odchod hviezdy znášal ťažko

Vyjadril sa aj ku konfliktu medzi zväzom a klubmi: "Zväz je hlavná inštitúcia, ktorá združuje všetky kluby, a tak aj my by sme mali byť pod nimi."

Už nejaké tri, štyri roky sa snažíme, aby sme nehrali so slovenskými tímami, lebo s nimi budeme hrať celú sezónu. Chceme vyskúšať cudzie mužstvá, nepoznáme ich taktiku.

Nechceli ste skúsiť aj kluby z najvyššej českej súťaže?

Chceli by sme, ale je veľmi ťažké dohodnúť sa s nimi. Nechcú veľmi chodiť na Slovensko, majú svoje prípravy. Radi by sme, ale nevyšlo nám to.

Ako hodnotíte priebeh prípravy?

Určite pozitívne. Chalani tvrdo pracujú, trénuje sa. Prípravné zápasy boli v poriadku. Samozrejme, sú tam chyby, ale všetko sa to pomaličky odstraňuje. Dúfam, že budeme na ligu pripravení.

Zvolen má za sebou tri úspešné sezóny, počas ktorých získal zlato, striebro, aj bronz. Minulý rok to bolo druhé miesto po finálovej prehre s Košicami. Ako hodnotíte sezónu 2022/23?

Sezóna bola výborná. Mali sme veľa zranení a museli sme dopĺňať hráčov z našej farmy zo Žiaru. Samozrejme, že Košice mali svoju kvalitu, boli to ťažké zápasy, ale ja osobne hodnotím sezónu výborne.