Oto Haščák: Slovan už nie je jediný, kto dokáže zaplatiť dobrých hráčov

Hokejisti Slovana Bratislava vstupujú do Tipos extraligy s cieľom odčiniť neúspech z uplynulého ročníka. "Chceme, aby sme hrali dynamickejšie, rýchlejšie a boli sme lepší v osobných súbojoch. To sú základné veci, ktoré v tíme v minulej sezóne chýbali," tvrdí v rozhovore pre Sportnet športový riaditeľ klubu OTO HAŠČÁK. Minulá sezóna bola pre Slovan sklamaním. Vypadli ste vo štvrťfinále s Michalovcami. S čím idete do nového ročníka a čo ste pred ním potrebovali zlepšiť?

Do novej sezóny ideme s mužstvom, ktoré je inak typologicky poskladané ako v minulej sezóne, pretože naším cieľom je hrať rýchly a ofenzívny štýl hokeja. Potrebujeme mať dobrých korčuliarov a hráčov, ktorí si budú v každej formácii plniť svoje úlohy. Myslím si, že sa nám to takto do určitej miery podarilo poskladať. Hlavné kritériá pri výbere hráčov teda boli rýchlosť a dynamika? Áno, hráči ako Alex Výhonský a Samuel Petráš sú dynamickí. Tomáš Török je takisto tento typ hráča. V minulej sezóne však dostával menej príležitostí. Rovnako aj Adam Lukošik, ktorý hral v príprave veľmi dobre, podobne ako Jakub Minárik. Zdá sa, že aj Samuel Takáč a Daniil Fominych, ktorí sú dobrí korčuliari, sú po kvalitnej príprave ešte rýchlejší. Minulý rok sme nedokázali vyžmýkať rýchlosť zo všetkých hráčov, pretože to boli typologicky iní hráči. Náš cieľ je, aby sme hrali dynamickejšie a boli sme lepší v osobných súbojoch. Toto sú základné veci, ktoré mi v tíme minulý rok chýbali.

V rozhovore sa dozviete: čo mu v minulej sezóne nevyšlo?

čo odkázal Romanovi Kukumbergovi mladšiemu?

prečo v Slovane skončili Juraj Valach či Marcel Haščák?

aký hráč je Zach O'Brien?

čo si sľubuje od Martina Bakoša?

je Slovan pre hráčov atraktívny klub?

ako by Slovan obstál v českej extralige?

Ak by ste mohli o rok vrátiť čas, čo by ste urobili inak? Nerád sa vraciam do minulosti. Ak by som minulý rok skladal celý tím, vyzeral by inak. Už v prvom zápase sa zranil útočník Wiliam Rapuzzi, odohral iba tri stretnutia a to bol jeden z kľúčových faktorov, ktorý nás poslal tam, kde sme skončili. Nemali sme druhého centra a márne som sa snažil niekoho zohnať počas sezóny. Napríklad Andrejovi Kollárovi sme ponúkali rovnaké podmienky ako mal v Brne, ale nepustili ho. Chceli sme Mária Luntera z Mladej Boleslavy, kde nehrával a hoci nebol center, typologicky by sa nám veľmi hodil do play-off. Bohužiaľ to dopadlo podobne ako s Kollárom. Mali sme záujem o Gustafa Thorella, ktorý hral ako center štvrtého útoku v Sparte Praha, ale taktiež nám ho neuvoľnili, dôvodom bol nabitý kalendár.

Pri veľkom počte zranených centrov (Minárik, Rapuzzi a Kytnár) sme pod tlakom zobrali Mattea Gennara z KHL. Tento hráč nám vôbec nezapadol do mužstva, na ľade, ale ani v kabíne. Chceli sme ho poslať preč už po dvoch týždňoch. Mali sme však veľa zranených hráčov a museli sme si ho nechať mesiac. Prekvapilo ma, že hral za Kunlun Red Stars v KHL a nebol pripravený na slovenskú extraligu. Odišiel do Nových Zámkov, kde tiež neuspel. Napokon skončil v druhej švédskej lige. Niektorí hráči skrátka nevyjdú. Ďalší príklad je Reid Duke, ktorý prišiel z Nitry. Potrebovali sme aspoň niekoho na pozíciu centra. Ako Kanaďan nesklamal a hral rýchly a dôrazný štýl hokeja. Ak by to bol slovenský hráč, tak si ho nechám. Od kanadských hokejistov sa vyžaduje viac a tým, že nemal produktivitu, musel odísť. Spĺňal však veci, ktoré som chcel na pozíciu tretieho centra. Ťažko sa pracuje, ak máte sedem či osem hráčov zo základnej zostavy dlhodobo zranených. Našťastie sme mali hráčov z Modrých krídel, ktorí nás podržali, ale kvalita už nebola taká, ako by sme potrebovali. Budete po neúspechu v minulej sezóne pracovať ešte pod väčším tlakom? Niekedy si zbytočne vyvíjam tlak sám na seba. Som maximalista a chcem, aby všetko bolo super. Prišiel som sem s vedomím, že Slovan je top organizácia a má najvyššie ciele. Je logické, že diváci budú očakávať zlepšenie. Chcem, aby Slovan hral v sezóne čo najdlhšie.

Hokejisti HC Slovan Bratislava. (Autor: Facebook HC Slovan Bratislava)

Ako bude vyzerať spolupráca Slovana s tímom Modré krídla? Je to súčasť koncepcie klubu, ktorú sme si spolu s majiteľmi nastavili. Ich požiadavka bola vychovať v päťročnom cykle mladých hráčov v Modrých krídlach tak, aby boli schopní hrať v slovenskej extralige. Kvóta zámorských hráčov v lige sa bude postupne znižovať. Na budúci rok ich už nemá byť sedem, ale šesť. Zrejme v budúcnosti sa to zastaví na čísle päť. V lepších európskych ligách – švédskej alebo fínskej majú dvoch – troch hokejistov zo zahraničia. Moja vízia je mať v budúcnosti troch cudzincov, ale momentálne nemáme dostatok kvalitných slovenských hráčov, aby sme to mohli spraviť. Mužstvo Modrých krídel je naša farma. Hráčov si postupne pripravujeme na extraligu. Podarilo sa nám to s Lukošikom a s Petriskom. Máme mladých hráčov ako Marcinko, Masnica, Jendek, Mamonov, Kralovič, Ličko a ďalších, ktorým chceme dať v klube priestor. Ponúkli sme im špeciálnu opateru, tréningy na rozvoj zručností a korčuľovania a je len na nich, ako k tomu budú pristupovať. Boli by sme radi, ak by aj oni pochopili, že majú veľkú šancu hrať čo najskôr v Slovane Bratislava, ako ísť inou cestou. Nikomu však nemôžeme nič rozkázať. Nechceme držať hráča za každú cenu v tíme. Je to kontraproduktívne. Chceme dávať príležitosť chlapcom, ktorí vidia svoju budúcnosť v Slovane. Minulú sezónu sme založili skautské oddelenie, kde máme vlastného skauta Daniela Stumpfa, ktorý má za úlohu sledovať hráčov vo veku dvanásť, trinásť rokov. Keď budú kvalitatívne lepší ako domáci hráči, pokúsime sa ich pritiahnuť do Slovana. Približne do dvoch – troch rokov by zároveň mala byť vybudovaná hokejová akadémia v Petržalke, ktorá bude fungovať na profesionálnej báze tak, aby to prinášalo efektivitu.

Ktorí z mladých hráčov by sa mohli čoskoro uplatniť v Slovane? Z Modrých Krídiel je to viacero hráčov. Jasenec, Lipiansky, Masnica, Dudáš, Jendek, Kralovič, Mamonov a Ličko. V dobrej fazóne hral vlani Lukáš Lipiansky, ktorého sme vyťahovali do prvého tímu. Ak by sa dlhodobo nezranil, dnes by mal šancu hrať ako center vo štvrtej lajne. Počkáme si, ako sa po zranení vráti naspäť. Michal Jasenec je odchovanec klubu, ktorého sme zobrali z Brezna. Mal výbornú letnú prípravu a je to jeden z prvých hráčov, ktorý dostane šancu na krídle. Je výborný korčuliar, silný s pukom a má výbornú strelu. Momentálne ho pribrzdilo zranenie ramena. Do zámoria odišiel Roman Kukumberg mladší. S jeho odchodom ste zrejme nerátali. Úprimne, nie. Rozprával som sa aj s jeho agentom o tom, že tu zostane. Splnili sme všetky podmienky tak, ako chcel. Prekvapilo ma, ako sa rozhodol. V jeho prípade možno zavážilo aj sklamanie z neúspešného draftu. Kukumberg má s nami stále podpísanú zmluvu, je to hráč Slovana. Pri odchode som mu povedal, že ak mu to v zámorí nevyjde, má možnosť vrátiť sa.

Brankár Samuel Hlavaj odišiel do Plzne, zostal Kanaďan Jared Coreau, ku ktorému pribudol Samuel Baroš. Rátate do bránky aj s niekým ďalším z Modrých krídel? Máme silnú nastupujúcu generáciu brankárov a pracuje s nimi vynikajúci tréner brankárov Peter Kosa, považovaný za špičku na Slovensku. Chlapci majú podmienky, aby sa mohli zlepšovať. Je iba na nich, ako sa k tomu postavia. Jared Coreau má zmluvu ešte na túto sezónu. Budeme sa, samozrejme, zaoberať aj tým, kto ho nahradí. V obrane je najmenej zmien. Z vlaňajšej zostavy pokračuje až šesť bekov - Sersen, Maier, Beňo, Gachulinec, Golian . Novými tvárami sú Ladislav Romančík z majstrovských Košíc, ktorý je však odchovanec Skalice a dvaja zámorskí obrancovia - ofenzívnejšie ladený Ian Scheid a defenzívny Matt Murphy. Ste spokojný s touto skladbou? Romančíka sme zobrali do tímu namiesto Juraja Valacha. Je to podobný typ – vysoký pravák s dobrou rozohrávkou. Povedal by som, že je viac ofenzívne založený ako Valach. Má kvalitu. Na jeho príchode sme pracovali už od marca. Som rád, že sa to podarilo, pretože aj Košice mali veľký záujem podpísať ho na ďalšiu sezónu.