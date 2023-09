Manažér Valášek: Keď pošleme hráča do prvej ligy, urazí sa. Doma počúva, že je dobrý

Pred sezónou bol náš cieľ prvá šestka a to sme splnili. Samozrejme, keď to splníte, chcete spraviť ďalšie kroky ďalej. To sa nám, bohužiaľ, nepodarilo, z čoho sme sklamaní a určite si myslíme, že sme mali na viac. V každom prípade, bol to najlepší výsledok Nových Zámkov v extralige, takže sa máme od čoho odraziť a je to motivácia do ďalšej sezóny. Chceme prekonať náš najlepší výsledok a pevne veríme, že sa nám to nasledujúcu sezónu podarí.

Je tam viacero faktorov. Vzhľadom na to, že nepatríme medzi bohaté kluby, máme pomerne úzky káder. My sme kvalitu mali, ale bola sústredená do dvadsiatich ľudí. Nemali sme kvalitných hráčov, ktorí by vedeli nahradiť kvalitu, ktorá nám vypadla. Dlhodobo boli zranení Mike Lee, Paťo Števuliak, Maťo Barto či Peťo Šišovský. Jednoducho, boli tam veľké výpadky. V januári sme hrali dva, tri zápasy na tri útoky, lebo sme viac hráčov nemali. Bolo to náročné a myslím si, že to bol najhlavnejší dôvod toho, že v tom období, keď sme to mali potvrdiť, sme nedisponovali takou šírkou kádra, aby sme tie výsledky dokázali udržať. Padli sme, ale v závere sme našťastie vybojovali tú šestku.

Minulú sezónu ste začali veľmi dobre, potom sa to zhoršovalo. Čomu to pripisujete?

Extraliga je veľmi vyrovnaná, ukázal to minulý ročník a myslím si, že to tak bude aj v tom ďalšom. Možno budú dva, tri tímy, ktoré budú hore, ale bude tam šesť či sedem mužstiev, ktoré budú až do posledného zápasu bojovať o prvú šestku. Dúfame, že budeme medzi týmito tímami.

Bol to len jeden vydarený ročník alebo sa Nové Zámky začnú radiť do lepšej polovice extraligy?

Po sezóne sa to hodnotí ľahko. Teraz s vami súhlasím, ten pôvodný plán bol iný. Okolnosti boli ale veľmi špecifické a takto to vyšlo. Samozrejme, mrzí nás, že Juraj Ovečka nedostal viac priestoru, ale na druhej strane chytal výborne v prvej lige. Sme radi, že tam mohol chytať. Túto sezónu už určite dostane viac priestoru. Ja pevne verím, že „Kanty“ tú svoju formu z minulej sezóny potvrdí a Juro ho bude výborne dopĺňať a keď dostane šancu, potvrdí, že aj on je kvalitný brankár.

Nie som typ, ktorý by chcel nejak miešať politiku do športu, ale nad týmto sme neuvažovali.

Alex je veľmi perspektívny a talentovaný hokejista. Otázka je, či sa dokáže presadiť hneď alebo či bude potrebovať ešte nejaký čas. Neviem, či bude hrať, to je na tréneroch. Myslím si, že ak dokáže naplniť svoj potenciál, bude v budúcnosti veľmi platný hráč a to nie len pre našu extraligu.

Snažíme sa mužstvo skladať tak, aby fungovalo na princípe kolektívneho výkonu. Samozrejme, sú tam lídri, sú tam hráči, od ktorých čakáme viac. Či už sú to legionári alebo Tomáš Mikuš či Peťo Šisovský, teda chlapi, ktorí už majú niečo v extralige odohrané. Chceme, aby sa produktivita rozdelila do dvoch, troch útokov. Musíme zabrať všetci. Nechceme sa strachovať o to, že nezaberie prvá lajna a mi nebude vedieť, čo robiť. Máme istotu v bráne, Kantora, ktorý nás podrží, keď treba a ja pevne verím, že to odštartujeme dobre. Z prvých ôsmich zápasov hráme šesť doma. Našou úlohou je využiť domáce prostredie, dobre začať a tá sezóna by mohla byť fajn.

Vymenili ste trénera. Bude ním 35-ročný Erik Čaládi, ktorý ako hlavný tréner ešte nikde nepôsobil. Prečo ste sa takto rozhodli?

Generálneho manažéra som začal robiť, keď som mal tridsať a tiež všetci krútili hlavou. Dnes som tu jedenástu sezónu. Aj keď začiatky boli ťažké, mal som okolo seba ľudí, ktorí mi pomohli. Myslím si, že Erik aj s Ľubom Hurtajom (asistent trénera, pozn. red.) sú tí správni ľudia, ktorí majú tú šancu dostať. My im veríme a sme presvedčení o tom, že to zvládnu.

Erik mal možnosť pôsobiť rok s Gergelym Majorossom a veľa sa od neho naučil. Je to inteligentný chalan, ktorý má výbornú komunikáciu s hráčmi, výborne číta hokej. Tak prečo nie? Je to mladý chlapec, ktorý chce, robí pre to všetko a my sme sa rozhodli, že sa na to dáme. Navyše, je Slovák. V extralige vidíme trend, že prichádza veľa zahraničných trénerov. My sme si povedali, že my chceme Slováka a chceme dať príležitosť Erikovi Čaládimu a Ľubovi Hurtajovi.

Aké sú vaše ciele do budúcej sezóny?

Základný cieľ je play-off, to je samozrejmé. Úplne ideálne z prvej šestky. Keď nie, tak v predkole. Samozrejme, postupom do play-off nechceme končiť a pevne verím, že sa nám to podarí prelomiť vo štvrťfinále a potiahneme to až do semifinále.