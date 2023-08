Dve ligy by pochovali hokej, vraví manažér Michaloviec. Budú dvíhať cenu vstupeniek?

Ako vyzerá príprava Michaloviec na novú sezónu?

Chlapci sa stretli v pondelok 31. júla. Mali spoločný teambuilding, kde sa spoznali a od štvrtka sa pustili do prípravy na novú sezónu.

Do akej miery sledujete vývoj herného systému či jednotlivých hráčov?

Na to sú tu najmä tréneri. Spoločne sme poskladali mužstvo a teraz prišla ich práca, zistiť, medzi kým funguje chémia, kto bude nastupovať v presilovkách či oslabeniach. Ja sa len pozerám na tréningy, či všetko funguje, ako má.

Páči sa mi nasadenie hráčov, bojovnosť. Mám pozitívne dojmy, zatiaľ to vyzerá dobre.

V drese vášho klubu nastúpi v novej sezóne niekoľko zahraničných hráčov, ktorí s našou ligou zatiaľ nemajú skúsenosť. Máte od nich nejakú spätnú väzbu, ako sa im tu na prvý pohľad páči hokejovo či z osobnej stránky?

Rozprávam sa s nimi o tom, keďže ma zaujíma, či sa tu cítia komfortne, či majú, čo potrebujú. Zatiaľ si to pochvaľujú. Sú príjemne prekvapení zo zázemia klubu a z profesionality, ktorú tu našli. Asi nemáte vysoké očakávania, keď hráte v Amerike či v Kanade a podpíšete zmluvu s klubom, ktorý pôsobí 30 kilometrov od ukrajinských hraníc.

Na čo lákate takýchto hráčov, povedzme z AHL a ECHL, do Michaloviec?

Pochopiteľne ich neprilákate na Šíravu alebo na krásne mesto. Je to ich práca, pozerajú sa teda na to, či sa dokážu solídne finančne zabezpečiť alebo či sa vďaka nám môžu posunúť v kariére.

Máme renomé, že dokážeme po každej sezóne posunúť hráča do lepších líg. Po minulej sezóne šiel do Česka Zach Osburn, predtým sa rovno do Ameriky dostal Pavol Regenda, predtým v Česku podpísal Christophe Lalancette. Vidia, že sa z našej ligy dá dostať na vyššie úrovne, s čím súvisí aj to, že postupne môžu zvýšiť svoje príjmy.