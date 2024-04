Najradšej by som mal kameru na hlave, vravel Bača. Oslavy titulu sa presunuli do mesta

"Je to paráda, prvé dni po titule mi nevyšli, oslavoval som viac, ako by sa patrilo. Má to teraz svoju daň, necítim sa teraz celkom najlepšie, ale dal som si jedno pivko, nech sa to celé vyrovná," uviedol k bujarým oslavám útočník Tomáš Hrnka, ktorý má na svojom konte aj dva tituly s HC Košice a jeden s HC ´05 Banská Bystrica.

To už sa ani nedá vypovedať, čo všetko sme opakovali, keď už sme si mysleli, že to je vec, ktorá ovplyvní výsledok. Niekto možno nevymenil ponožky.

Bača: Najradšej by som mal kameru na hlave

Prvý titul v kariére získal naopak Matej Bača. "Je to niečo neskutočné, ťažko sa to opisuje. Pocity po zápase boli úžasné, bol to chaos na tribúnach aj na ľade.

Najradšej by som mal GoPro kameru na hlave, pozrel si to niekedy a pamätal si to všetko, pretože sa to udialo veľmi rýchlo," povedal Bača, ktorý bol na ľade v čase "zlatého" gólu Miloša Bubelu, ktorý nastrelil do kolena brániaceho hráča a puk prepadol do bránky:

"Keď som videl puk v bráne, tak som sa začal tešiť, zahodil som rukavice aj hokejku, ale potom mi napadlo, že či som náhodou nevidel zle.

Na pol sekundy ma to zmrazilo, ale našťastie som to videl dobre. Prišla na mňa úľava a pocit radosti z toho, že to, čo sme chceli, sme aj dosiahli."

Nitrania v základnej časti predvádzali kolísavé výkony, dokázali uspieť iba v jednom z úvodných siedmich duelov ročníka a spadli až na samé dno extraligovej tabuľky.

Od neho sa postupne dokázala odraziť výbornými výkonmi v októbri, resp. v novembri. Tesne pred vyraďovacou fázou "corgoni" upadli do výsledkovej krízy.

Tri kolá pred koncom dlhodobej časti Nitrania mohli spečatiť svoj priamy postup do štvrťfinále na ľade Trenčína, no napriek trojgólovému vedeniu po úvodnom dejstve na ľade Dukly prehrali a napokon sa s "vojakmi" stretli v bojoch o štvrťfinále.