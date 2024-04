Bude Stavjaňa pokračovať v majstrovskej Nitre? Trénera lanári klub z Česka

Ako informuje český web Sport.cz, tak 61-ročný český kouč by mohol byť súčasťou trénerského tandemu s Pavlom Grossom, ktorý v uplynulej sezóne viedol Spartu spoločne s odchádzajúcim Miloslavom Hořavom.

BRATISLAVA. Novým trénerom českého extraligového klubu HC Sparta Praha by sa mohol stať Antonín Stavjaňa, ktorý v stredu priviedol hráčov HK Nitra k druhému slovenskému titulu v histórii.

Našou prioritou je zachovanie určitej kontinuity v nastolenej práci doterajších trénerom.

Momentálne prebiehajú rokovania s malým okruhom potenciálnych kandidátov na spolupracovníkov Grossa," povedal pre oficiálny web pražského klubu športový riaditeľ Tomáš Divíšek.

Hokejisti Sparty v uplynulej sezóne postúpili do semifinále play-off českej extraligy, no tam po dramatickom priebehu nestačili na tím Oceláři Třinec.

Sparta v sérii hranej na štyri víťazstva viedla už 3:0 na zápasy, no ani to jej nestačilo na prienik do finále. Tento pražský klub čaká na majstrovský titul už dlhých 17 rokov.