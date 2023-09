Spilar: Legionári ostali, hoci nemali zmluvy. Sme lepší ako minulý rok

Vyhlásil to GABRIEL SPILAR, športový manažér jedného z najslávnejších slovenských hokejových klubov. Košičania začali súťažný ročník už v lige majstrov, no po štyroch zápasoch sú bez bodu.

Obhajoba. To je hlavný cieľ HC Košice pred sezónou 2023/24, hoci je možné, že titul sa bude získavať ťažšie ako vlani.

Áno, už sme to vyhlásili aj oficiálne. Myslím si, že program bude pre ľudí zaujímavý. Verím, že ich príde čo najviac, hoci to vyšlo tak, že presne 15. septembra je štátny sviatok. Vlaňajšia sezóna bola veľmi úspešná, a tak chceme, aby túto ďalšiu s nami odštartovali aj fanúšikovia.

Určite áno. Mužstvo sme skladali na to, aby sme sa dostali ďaleko v extralige a aby sme boli konkurencieschopní v lige majstrov. Chceme využiť, že sme titulom prilákali ďalších fanúšikov, lebo bez nich to nejde. Preto verím, že je mužstvo dobre postavené aj tento rok a že naša hra opäť naláka priaznivcov. Opäť máme najvyššie ambície, snáď budeme zdraví, aby sme tento cieľ dokázali splniť.

Aspoň nejaký bod sme chceli uhrať, ale nepodarilo sa nám to a musíme sa z toho poučiť predtým, ako v piatok začneme extraligovú sezónu.

Prvé dva zápasy boli z môjho pohľadu lepšie. Hrali sme proti silným mužstvám, ale aj my máme kvalitné mužstvo, takže sme verili, že vybojujeme nejaké víťazstvo. Žiaľ, nastavili nám zrkadlo. Vieme, na čom máme pracovať. Porovnávať sa s konkurenciou v lige majstrov je pekné, ale asi nie realistické.

Keď som hral, desať mesiacov som bol v pracovnom nasadení, takže titul bol veľké zadosťučinenie. Dnes už ako manažér s trénerom a vedením dávam dokopy mužstvo, ktoré má potom predviesť očakávané výkony, takže je to iný typ napätia. Je iné vyhrať z pozície funkcionára, ale každý titul je krásny.

Ako hráč som mohol ovplyvniť výsledok priamo na ľade. Z funkcionárskej pozície už len dúfate, veríte, miestami sa modlíte. Je to úplne iné. Moja rola počas zápasov už je o fandení a dodávaní psychickej podpory zhora.

Vy ste titul slovenského šampióna získali päťkrát ako hráč. Malo to teraz, keď ste vo vedení, inú príchuť?

Je vám niektorého zápasu vyložene ľúto, že si poviete: Tento sme mali vyhrať?

Uchmatnúť aspoň bod doma by bolo pekné. Hrali sme naozaj dobre, neboli sme od toho ďaleko.

Čo je potrebné zlepšiť?

Ťažko povedať, pretože my nehráme ligu majstrov celú sezónu. Pôsobíme prevažne v slovenskej lige a súperíme so slovenskými mužstvami. Ťažko robiť z týchto zápasov nejaké závery. Je to neporovnateľné.

V prípravných zápasoch ste zväčša vyhrávali, v Tatranskom pohári ste porazili fínsku SaiPu. Boli ste spokojný s prípravou na nový ročník?

Tým, že hráme v lige majstrov, sme v príprave nevyhľadávali veľmi ťažké zápasy. Škoda, že sa nám nepodarilo odohrať ešte jeden zápas, zišiel by sa, ale nenašli sme súpera. To nám možno chýbalo. Ale celkovo sme s prípravou spokojní. Bodík z ligy majstrov by nám pridal na psychickom rozpoložení, ale aj bez toho si dovolím povedať, že sme na ligu dostatočne pripravení.

Ako sa vám počas prípravy javili posily? Spĺňajú zatiaľ to, čo od nich požadujete?

Sezóna je ešte len na začiatku a bude dlhá, no vo všeobecnosti sme s novými tvárami zatiaľ spokojní.