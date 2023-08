Jurinyi: Nech má Záborský aj tri body na zápas. Šéfovi Popradu ide o titul

Uplynulá sezóna bola pre HK Poprad veľkým sklamaním. Klub podľahol Nitre v predkole play-off 0:3 na zápasy. Po lete plnom rušných zmien majú v Poprade veľké ambície. "Nie som bežec, ktorý sa postaví na trať a chce byť piaty, šiesty, či ôsmy," hovorí prezident klubu ĽUDOVÍT JURINYI. V rozhovore pre Sportnet sa vyjadril k skladaniu zostavy aj ku konfliktu medzi hokejovým zväzom a klubmi extraligy. "Musíme už konečne nájsť rovnováhu, nech fungujeme, lebo nám to kazí imidž nielen tu, ale aj vo svete."

Ako vyzerá príprava Popradu pred ďalšou sezónou? Dávame do toho spoločne veľa energie. Som v kontakte s realizačným tímom, s hráčmi a zatiaľ som spokojný. Navyše, víťazstvo na Tatranskom pohári môže mužstvo stmeliť a motivovať.

Minulá sezóna bola pre Poprad veľkým sklamaním. Po siedmom mieste prišlo rýchle vypadnutie v predkole play-off s Nitrou. Ako sa na neúspech pozeráte spätne? Nechcem sa k tomu vracať. Urobili sme viacero zmien a uvidíme, ako sa to odrazí v kádri, realizačnom tíme a aj u nás v manažmente. Snažíme sa viac pracovať na detailoch, analyzujeme každú vec. Hlavne však musíme všetci fungovať ako tím a ísť za jedným cieľom.

V rozhovore sa dozviete: angažoval by kontroverzných hráčov?

má Poprad ambície na titul?

prečo Patrik Svitana skončil ako kapitán?

ako sa mu podarilo priviesť najproduktívnejšieho hráča minulej sezóny Maxa Gerlacha?

prečo od Tomáša Záborského nechce hlavne produktivitu?

prečo klub neposilnil Marcel Haščák?

ako vníma konflikt medzi zväzom a klubmi?

za akých okolností si vie predstaviť štrnásť tímov v lige?

Reakciou na minulú sezónu bol koniec viacerých hráčov. Ako ste pristupovali k budovaní kádra? Išli sme viac do detailov, najmä v oblasti mentálnych vlastností hráčov. Stavali sme to viac na motivácii, ktorá je základ. Hráč, ktorý chce hrať za Poprad, musí byť motivovaný niečo dokázať a dosiahnuť. To bolo prvé pravidlo. Druhé bolo samozrejme charakter. O hokejových zručnostiach sa nebavme, to je samozrejmosť. Dávali sme si veľmi záležať na typológii hráčov, jednak z hernej stránky, ale predovšetkým z psychickej, mentálnej a charakterovej.

Ako to v praxi vyzeralo? Od začiatku je s nami mentálny tréner, čo je pre nás novinka. Nevravím, že sme ho predtým nevyužívali, ale bolo to skôr počas play-off. Teraz som chcel, aby sme tu mali odborníka. Je to človek, ktorý pracoval aj pri reprezentácii do osemnásť rokov a má s hokejovými klubmi skúsenosti. Snažíme sa nastaviť do medzí, ktoré nám odporúča. Zároveň sme mali pohovory s hráčmi, zisťovali sme si, ako fungovali v iných kluboch, aké mali správanie. Teraz nemyslím len na verejnosti, ale aj to hokejové, športové. Či sú draví, ambiciózni, či majú chuť a chcú niečo dosiahnuť. V extralige budú pôsobiť aj kontroverzní hráči ako Mitchell Miller (Liptovský Mikuláš) alebo Carson Brière (Humenné), ktorí mali v minulosti problémy. Rozmýšľali by ste nad angažovaním takýchto hráčov? Momentálne asi nie. Nevravím, že sú to zlí hráči a nevravím, že nikto v živote nespravil chyby a nemôže ich napraviť. Nerád by som ich odsudzoval. Ak by som nemusel, neriešil by som príchod takýchto hráčov. S akými ambíciami ide Poprad do ďalšieho ročníka? To je najkrajšia otázka od vás novinárov (smiech). Ja som veľmi súťaživý, stále žijeme náš popradský sen. Titul tu nemáme a samozrejme, najkrajšie by bolo vyhrať ho. Musíme ísť krok po kroku, s úplnou pokorou a s úplným oduševnením. Jeden tím, jeden cieľ, jedna rodina. Liga bude veľmi kvalitná, silná a vyrovnaná, pre diváka veľmi atraktívna, pre nás manažérov stresujúca. Nebude to jednoduché. Ak však budeme fungovať pokope a obetujeme sa jeden pre druhého, môžeme pomýšľať aj na to.

Na to najvyššie? Jasné. Nie som bežec, ktorý sa postaví na trať a chce byť piaty, šiesty, či ôsmy. Keď sa niekde postavím a mám nejaký cieľ, chcem ho dosiahnuť. Akým hokejom sa chce Poprad prezentovať? Pán tréner Totter je moderný tréner, ktorý hrá útočný korčuliarsky hokej. Pôsobil na rôznych miestach v zahraničí, vie, ako sa hrá aj v USA. Preferuje kanadsko-americký štýl, je účastník rôznych seminárov, má bohaté skúsenosti. Preto sme aj káder potrebovali omladiť, dať tam korčuliarov. Bude to náročný štýl hokeja.

Tréner Popradu Aleš Totter počas finálového zápasu 76. ročníka Tatranského pohára HC Košice - HK Poprad. (Autor: TASR)

Tréner Aleš Totter bude prvýkrát pôsobiť v slovenskej najvyššej súťaži. Ako ste si ho vyhliadli? Sledovali sme viacerých trénerov a povedali sme si, že ak to má byť nejaký cudzinec, nech to je Čech, u ktorého nebude jazyková bariéra a takisto aby vedel po anglicky a mohol hovoriť s legionármi. Zároveň sme chceli progresívneho trénera, ktorý má nejaké výsledky, chce sa posunúť a vidíme za ním nejakú prácu. Analyzoval som si trénerov, vypustili sme signál a prichádzali nám rôzne mená. Jeho meno prišlo zo štyroch rôznych kanálov. Dal som si s ním sedenie, predstavili sme si naše vízie. Všetko sa mi páčilo a zapadalo do toho, čo by sme chceli. Uvidíme, ako to pretaví na lavičke. Zatiaľ to hodnotím veľmi kladne, ale to je ešte veľmi krátke obdobie.

V budúcej sezóne bude mať klub vlastnú farmu s názvom AquaCity Pikes, ktorá prichádza z Levíc. Aký bude jej účel? Poprad dlhodobo produkuje veľa hráčov, ale počet slovenských hráčov v extralige ubúda a je ich málo. Ja potrebujem našich hráčov z juniorky posúvať hore, urobiť ten medzistupeň medzi extraligou seniorov a juniorov. Prvá liga je pre nás ideálne miesto, kde si budeme vychovávať našich kvalitných mladých hráčov a postupne ich posúvať hore do A-tímu.