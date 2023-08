Jeho správanie sa zmenilo, hovorí Višňovský o Ľuptákovi. Na Liptove chcú play-off

V máji klub kúpil kontroverzný podnikateľ Róbert Ľupták, čo vyvolalo nevôľu a odchod viacerých hráčov. Do vedenia klubu sa dostal TIBOR VIŠŇOVSKÝ. Bývalý útočník a brat niekdajšieho skvelého obrancu Ľubomíra bude na Liptove generálny manažér a zároveň asistent trénera.

V Liptovskom Mikuláši budete plniť funkciu generálneho manažéra a asistenta trénera. Ako ste sa do tejto pozície dostali? Čo vás priviedlo na Liptov?

Všetci traja kandidáti sme sedeli na chodbe, postupne si nás volali a chceli počuť našu víziu pre klub, ako a čo s ním zamýšľame. Najskôr išiel pán Michalík, potom pán Ľupták a potom ja. Každá debata trvala okolo štyridsať minút. Za ten čas sme na chodbe s pánom Ľuptákom debatovali. Tiež nevedel pochopiť, čo ja, človek z Bratislavy, robím vlastne v Liptovskom Mikuláši. Vysvetlil som mu svoje dôvody a po súťaži mi zatelefonoval. Povedal, že atmosféra v Liptovskom Mikuláši je trošku neprajná a spýtal sa, či by som do toho nešiel s ním. Prikývol som, uvidíme, aká bude naša spolupráca.

Vaša vízia fungovania klubu sa teda zhodla s víziou pána Ľuptáka?

Samozrejme, ja som si povedal svoje podmienky a on tiež. Nevidel som tam nejaké trhliny.

Róbert Ľupták je kontroverzná osoba a jeho príchod do Liptovského Mikuláša rozdelil klub. Ako vnímate túto situáciu?

Áno, je to kontroverzná postava v slovenskom hokeji, ale aj pri našich osobných debatách sme hovorili o tom, že sa musí správať na určitej úrovni. Pán Ľupták uznal niektoré veci a povedal, že chce na sebe pracovať, aby to bolo na úplne inej úrovni, ako v čase, keď vznikali tie videá (R. Ľupták má na svedomí viacero incidentov, keď - aj pod vplyvom alkoholu - vulgárne napádal a osočoval súperov či rozhodcov - pozn. red.).

Za posledné tri roky som nepočul niečo zlé ohľadom pána Ľuptáka, že by boli nejaké videá alebo slovné útoky. Myslím si, že na niečom sme sa dohodli a to by malo platiť. Verím tomu, že jeho správanie sa zmenilo.

Viacerí hráči, ktorí v klube pôsobili minulé roky, odišli a boli k Ľuptákovi veľmi kritickí. Ako ste sa s týmto odporom vyrovnali?