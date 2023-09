Bystričania majú aj Kanaďana z draftu NHL. Musíme byť vynaliezaví, vraví manažér

Očakávame, že vyhráme toľko zápasy, koľko sa dá. Chceme sa pripraviť na vrchol sezóny. To je náš plán. Rozpis ligy to umožňuje. Máme v tíme veľa mladých hráčov, ktorí majú potenciál. Chceme aj s trénerom Dougom Sheddenom vidieť, či majú na to, aby hrávali extraligu a boli úspešní.

Minulú sezónu vypadol klub vo štvrťfinále so Spišskou Novou Vsou. S akými cieľmi idete do ďalšieho ročníka?

Z minulého roka pokračuje v útoku iba Andrej Bíreš, Rastislav Gašpar, Dominik Sojka. V obrane ostal Patrik Bačík, Matúš Holenda, Ivan Ďatelinka a Patrik Luža. Je to veľká zmena a bude chvíľu trvať, kým si to sadne.

Nie je to jednoduché. Nepracujeme s rozpočtom na úrovni zahraničných tímov, kde je veľký tím skautov. Je to chémia. Mužstvo sa musí vyskladať a vnútorné procesy sa musia nastaviť tak, aby fungovali.

Poučili sme sa z týchto vecí. Nedalo sa však všetko vyriešiť za tri mesiace, či už sú to vnútorné záležitosti alebo hľadanie nových hráčov. Bude to chvíľku trvať.

Máte za sebou prípravné zápasy. Ako vyzeral obmenený káder?

Vyzerá to zaujímavo. Príprava je na to, aby sme ohodnotili jednotlivých hráčov z mentálnej a z kondičnej stránky. Ešte stále pokračujeme. Zatiaľ by som to nevyhodnocoval.

K brankárovi Belányimu prišiel Fín Samuli Tervo. Je to jeho prvý angažmán mimo severskej krajiny. Ako ste ho získali?

Pred dvoma rokmi mal zmluvu s Jokeritom Helsinki, keď klub ešte hrával v KHL. Bol tam ako tretí brankár. Jeho kariéra zrejme nešla smerom, aký by si on prial. Posledné dve sezóny pravidelne a veľmi dobre chytal v klube s nižším rozpočtom v druhej fínskej lige.

Dostali sme na neho tip a rozhodli sme sa mu dať šancu. Je to pre neho prvé pôsobisko mimo Fínska a je iba na ňom, či uspeje. Zatiaľ to vyhodnocujeme. Predstavil sa v bráne aj v prípravných zápasoch. Chytil sa celkom dobre.