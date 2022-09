Naštartoval Slafkovského, Rusko je hypotéza. Takáč pokračuje ako klenot Slovana

"Pozerám dokument o Luisovi Figovi. Som fanúšik Realu Madrid," vraví počas letu do Tampere útočník Slovana SAMUEL TAKÁČ .

Áno. Najmä Realu. Je zaujímavé vďaka dokumentu sledovať zákulisie Figovho prestupu z Barcelony do Madridu. Keď sa to udialo, mal som desať rokov. Už vtedy som držal palce Galacticos.

Záleží aj od času, kedy ideme. Ak na obed, to si skôr zdriemnem. Čakám akurát na jedlo, tak som si ešte zapol dokument. Potom si oddýchnem. Po zápasoch zvyknem čítať alebo si pozriem nejaký seriál.

(smiech) Mal som vtedy jedenásť rokov, zvykli sme sa vyblázniť s vlasmi, ale tak ako on som to nemal. Ale fičal vtedy strih, že sme si ako chalani vystrihali hlavu a nechali si len dlhú ofinu. Mám aj fotky z toho obdobia.

Ronalda. Myslím, samozrejme, brazílskeho. Je to môj športový vzor.

Boli ste niekedy v Madride na futbale?

Nie. Viackrát som to mal v pláne, ale zatiaľ to nevyšlo. Bol som neraz v Prahe na futbale, keď hrala Sparta v pohároch. No a počas pôsobenia vo Francúzsku som chodieval na Lyon. Pevne však verím, že na Real v dohľadom čase pôjdem. Špeciálne sa chcem pozrieť na ďalšieho top útočníka súčasnosti Karima Benzemu.

Francúz je top útočník v kráľovskom veľkoklube, o vás sa to dá povedať v storočnicovom Slovane. Pred pár dňami ste predĺžili kontrakt. Aké boli rokovania?

Zmluvu som mal na dva roky. Po majstrovstvách sveta som už mal ideu, že by som rád zostal v Bratislave dlhšie. Všetko sa riešilo možno mesiac, dva, ale nebolo to nič komplikované. Podpísal som na ďalšie dva roky s opciou. Som rád, v Bratislave sa cítim dobre.

Nemali ste ponuky zo zahraničia?