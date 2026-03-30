Komisia potvrdila pochybenia rozhodcov pri triumfe Nitry v piatom zápase. Majú po sezóne

Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (KR SZĽH) vyhodnotila, že v piatkovom piatom zápase štvrťfinále play-off Tipsport ligy medzi HK Nitra a HK Dukla Michalovce došlo v druhej tretine k pochybeniam hlavných arbitrov, ktoré mali vplyv na priebeh duelu.
Podľa KR SZĽH v 29. minúte hlavní rozhodcovia nesprávne vyhodnotili situáciu, pri ktorej domáci obranca Dmitrij Kostenko atakoval prenikajúceho útočníka Michaloviec Jordana Martela.
Namiesto potrestania nitrianskeho beka hra pokračovala a Nitra v čase 29:22 min vyrovnala na 2:2 zásluhou Robbyho Jacksona.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Michalovce
Arbitri podľa KR SZĽH zároveň v čase 29:34 min udelili neadektávne vysoký trest (5 minút +DKZ za krosček) útočníkovi Michaloviec Petrovi Lichancovi, keď Lichanec zasiahol súpera primárne päsťou a, naopak, nepotrestali nitrianskeho útočníka Filipa Bajteka za iniciovanie celého konfliktu s Lichancom.
VIDEO: Vylúčenie Petra Lichanca
V dôsledku nesprávnych verdiktov rozhodcov dostala Nitra výhodu päťminútovej presilovky, ktorú využila na strelenie gólu na 3:2.
Počas trvania Lichancovho trestu strelila aj gól na 4:2, medzitým však došlo aj k ďalším dvom vylúčeniam hráčov Nitry a Michaloviec.
Na základe vyššie spomenutých udalostí v piatom zápase štvrťfinále play-off Tipsport ligy medzi Nitrou a Michalovcami sa KR SZĽH rozhodla nenominovať arbitrov Vladimíra Snášela a Mareka Žáka do ďalších zápasov slovenskej najvyššej súťaže v rámci aktuálnej sezóny.
Informovala o tom oficiálna stránka hockeyslovakia.sk.