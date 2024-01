Rozhodca poškodil Spišiakov a dostal dištanc, nesprávne uznal gól Nových Zámkov

BRATISLAVA. Nedeľňajšie stretnutie hokejovej extraligy medzi lídrom zo Spišskej Novej Vsi a predposledným tímom tabuľky z Nových Zámkov (3:4) vyvolal polemiku, keďže hostia strelili štvrtý gól do posunutej bránky.

Autorom presného zásahu bol Václav Stupka a arbitri ho uznali. Bolo to chybné rozhodnutie a za to teraz dostali tresty.

"Brankár Spišiakov Filip Surák pri presúvaní sa vykopol tyčku z kolíka, v ktorom je bránka usadená.

Stupka následne do vychýlenej bránky skóroval, ale takým spôsobom, že ak by bránka zostala vo svojej základnej polohe, puk by do nej nevnikol," opísal situáciu oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).