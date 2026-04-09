Premiérovo doviedol Seattle do play off. Organizácia má svetlú budúcnosť, hovorí

Ron Francis odstúpi po skončení základnej časti NHL z postu prezidenta hokejových operácií tímu Seattle Kraken.
Niekdajší špičkový útočník bol v tejto funkcii od apríla 2025, predtým pôsobil ako prvý generálny manažér v histórii klubu.
Šesťdesiattriročný Francis pomohol priviesť Kraken v ročníku 2022/2023 premiérovo do play off, v druhej sezóne účinkovania v NHL. „S Ronom sme sa zhodli, že toto je ten správny moment pre posun novým smerom,“ uviedol vo oficiálnom vyhlásení šéf klubu zo Seattlu Tod Leiweke.
Francis po svojom rozhodnutí povedal: „Bolo mi cťou pomôcť založiť a viesť Seattle Kraken. Táto organizácia má svetlú budúcnosť a som vďačný, že som mohol byť súčasťou jej začiatkov.“
Francis v minulosti pôsobil štyri sezóny ako prezident hokejových operácií a generálny manažér Caroliny Hurricanes.
Je členom Siene slávy, odohral 23 sezón v NHL za Hartford Whalers, Pittsburgh Penguins, Hurricanes a Toronto Maple Leafs. Penguins pomohol k zisku Stanley Cupu v rokoch 1991 a 1992.
