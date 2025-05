Slovenský cestovateľ smeruje do hlavného mesta. Naposledy pôsobil v Žiline

Nasledujúci rok strávil v Topoľčanoch a v sezóne 2021/22 sa s HK Nitra sa dostal až do finále play off.

Aj nasledujúcu sezónu začal v Nitre, ale po 12 zápasoch sa sťahoval do Žiliny. V ročníku 2023/24 pri postupe do extraligy bol so 76 bodmi najproduktívnejším hráčom súťaže. V uplynulej extraligovej sezóne zaznamenal v 60 zápasoch vrátane play off 30 bodov.

„Som veľmi rád, že sa môžem pripojiť k tímu HC Slovan Bratislava. Keďže som rodený Bratislavčan, tak ma to teší o to viac. Teším sa na novú výzvu a verím, že vrátime fanúšikom do Bratislavy víťazstvá a radosť z hokeja,“ uviedol po podpise zmluvy Varga.