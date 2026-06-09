Ďalší útočník zamieril z Liptovského Mikuláša do Spišskej. Rapáč: Prinesie najmä góly

Hokejový klub HK Spišská Nová Ves získal pred novou sezónou Tipsport ligy kanadského legionára Michaela Farrena.
Dvadsaťšesťročný útočník prichádza z HK 32 Liptovský Mikuláš, kde v uplynulom ročníku prispel k postupu tímu do play off po sedemnástich rokoch.
Farren po návrate po dlhodobom zranení odohral v základnej časti za Liptákov 14 zápasov, v ktorých nazbieral 14 bodov za šesť gólov a osem asistencií. Vo vyraďovacej fáze pridal ďalšie tri body (2+1) v šiestich stretnutiach.
„Sme veľmi radi, že sme sa dohodli na spolupráci s Michaelom. O jeho služby sme mali záujem už skôr a sme radi, že sa to teraz podarilo. Ide o energického hráča s výborným pohybom, ktorý každé striedanie odovzdáva na ľade sto percent.
Prezentuje sa typickým severoamerickým štýlom, je priamočiary, tlačí sa do bránky a strieľa.
Očakávame, že nám pomôže s efektivitou a prinesie najmä góly,“ uviedol generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč na klubovom účte na sociálnej sieti.
Podľa Rapáča ho presvedčil aj osobný rozhovor s hráčom: „Od prvého momentu som cítil, že má veľkú chuť niečo dosiahnuť a je pripravený to naplno u nás 'rozbaliť'. Verím, že túto energiu prinesie do kabíny a stane sa rozdielovým hráčom.“
Farren je druhou posilou Spišskej Novej Vsi z Liptovského Mikuláša v aktuálnom prestupovom období. Pred ním zamieril na rovnakej trajektórii do klubu aj Xavier Cormier.