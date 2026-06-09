Je juniorský majster sveta, prešiel draftom NHL. Na Liptov prichádza fínsky brankár

Filip Lindberg
Filip Lindberg (Autor: X/Wilkes-Barre/Scranton Penguins)
TASR|9. jún 2026 o 22:52
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Uplynulú sezónu strávil v domácej súťaži.

Novou posilou hokejového klubu HK 32 Liptovský Mikuláš sa stal brankár Filip Lindberg.

Dvadsaťsedemročný Fín, ktorý v roku 2019 získal v reprezentačnom drese titul majstra sveta do 20 rokov, prichádza na Liptov z tímu Ässät Pori.

Lindberg odchytal v minulej sezóne v Liige 20 stretnutí, v ktorých dosiahol priemer 3,11 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 88,8 percenta.

Príchod takéhoto hráča je pre Liptovský Mikuláš jasným signálom ambícií, odhodlania a túžby posúvať klub vpred. Filip do nášho tímu prináša nielen brankársku istotu, ale aj medzinárodné skúsenosti, profesionalitu a mentalitu víťaza,“ uviedol klub z Liptovského Mikuláša na svojej facebookovej stránke.

Fín patril v minulosti medzi najlepších brankárov v univerzitnej NCAA, s tímom UMass získal v sezóne 2020/21 titul národného šampióna USA. V drafte NHL po ňom siahla Minnesota Wild, ktorá si ho vybrala v roku 2019 v 7. kole z celkového 197. miesta.

Profesionálnu zmluvu podpísal s Pittsburghom Penguins, miestenku v prvom tíme si však nevybojoval. Dve sezóny odohral na farme tučniakov“ Wilkes-Barre/Scranton Penguins v nižšej súťaži AHL.

Po pôsobení v zámorí sa vrátil do fínskej Liigy, kde okrem Ässätu chytal aj za TPS Turku, HPK Hämeenlinna a Tapparu Tampere.

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