Skúsený center pokračuje v drese Žiliny: Verím, že zažijeme víťazný rok

Peter Galamboš (Žilina) a Martin Réway (Liptovský Mikuláš) v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Peter Galamboš (Žilina) a Martin Réway (Liptovský Mikuláš) v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš. (Autor: TASR)
TASR|9. jún 2026 o 11:45
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Prišiel do Žiliny v roku 2023, keď ešte tím pôsobil v Slovenskej hokejovej lige.

Slovenský hokejový útočník Peter Galamboš si bude aj v budúcej sezóne obliekať dres Žiliny. S Vlkmi sa dohodol na predĺžení spolupráce o jeden rok.

Tridsaťšesťročný center prišiel do Žiliny v roku 2023, keď ešte tím pôsobil v Slovenskej hokejovej lige.

Ako kapitán doviedol mužstvo k postupu do extraligy, kde zohral dôležitú úlohu pri zisku bronzových medailí.

„Ďalší zo spoľahlivých hráčov, ktorý patrí k skúsenému jadru tímu. Svoju najväčšiu silu naplno ukazuje pri najdôležitejších míľnikoch Vlkov a v zlomových zápasoch,“ uviedol výkonný riaditeľ klubu František Skladaný.

V sezóne 2025/2026 nastúpil Galamboš na 49 súbojov základnej časti, v ktorých nazbieral 23 kanadských bodov za 11 gólov a 12 asistencií.

V šiestich štvrťfinálových dueloch proti Popradu pridal ďalšie tri body za jeden presný zásah a dve asistencie.

„Na ľade sa budem snažiť odovzdať maximum a verím, že zažijeme víťazný rok. Vidíme sa na štadióne,“ povedal pre klubový web.

Tipsport liga

Peter Galamboš (Žilina) a Martin Réway (Liptovský Mikuláš) v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Peter Galamboš (Žilina) a Martin Réway (Liptovský Mikuláš) v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Skúsený center pokračuje v drese Žiliny: Verím, že zažijeme víťazný rok
dnes 11:45
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