Skúsený center pokračuje v drese Žiliny: Verím, že zažijeme víťazný rok

Slovenský hokejový útočník Peter Galamboš si bude aj v budúcej sezóne obliekať dres Žiliny. S Vlkmi sa dohodol na predĺžení spolupráce o jeden rok.
Tridsaťšesťročný center prišiel do Žiliny v roku 2023, keď ešte tím pôsobil v Slovenskej hokejovej lige.
Ako kapitán doviedol mužstvo k postupu do extraligy, kde zohral dôležitú úlohu pri zisku bronzových medailí.
„Ďalší zo spoľahlivých hráčov, ktorý patrí k skúsenému jadru tímu. Svoju najväčšiu silu naplno ukazuje pri najdôležitejších míľnikoch Vlkov a v zlomových zápasoch,“ uviedol výkonný riaditeľ klubu František Skladaný.
V sezóne 2025/2026 nastúpil Galamboš na 49 súbojov základnej časti, v ktorých nazbieral 23 kanadských bodov za 11 gólov a 12 asistencií.
V šiestich štvrťfinálových dueloch proti Popradu pridal ďalšie tri body za jeden presný zásah a dve asistencie.
„Na ľade sa budem snažiť odovzdať maximum a verím, že zažijeme víťazný rok. Vidíme sa na štadióne,“ povedal pre klubový web.