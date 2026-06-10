Banská Bystrica získala útočníka a odchovanca. Klub: Vracia sa ako skúsenejší hráč

Slovenský hokejista Dominik Jendek sa po troch sezónach vracia do Banskej Bystrice. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal s klubom spod Urpína dvojročnú zmluvu.
Odchovanec bratislavského hokeja pôsobil počas svojej kariéry vo viacerých extraligových kluboch. Dres s baranom na hrudi naposledy obliekal v sezóne 2022/23.
Okrem toho hral za Poprad, Zvolen, Nové Zámky a Slovan Bratislava. Za „belasých“ si v minulom ročníku pripísal 57 štartov v základnej časti a play off Tipsport ligy s bilanciou sedem gólov a päť asistencií.
„Do známeho prostredia sa vracia ako skúsenejší hráč a veríme, že svojimi výkonmi, pracovitosťou a charakterom prispeje k napĺňaniu cieľov nášho mužstva v nadchádzajúcej sezóne,“ uviedol na svojej webstránke banskobystrický klub.
Ten sa od nadchádzajúceho ročníku vracia k svojmu tradičnému názvu HC 05 Banská Bystrica.