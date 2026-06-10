Banská Bystrica získala útočníka a odchovanca. Klub: Vracia sa ako skúsenejší hráč

Na snímke v bielom drese Dominik Jendek na prvom tréningu počas reprezentačného zrazu.
Na snímke v bielom drese Dominik Jendek na prvom tréningu počas reprezentačného zrazu. (Autor: TASR - Roman Hanc)
TASR|10. jún 2026 o 17:21
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Počas svojej kariéry pôsobil vo viacerých extraligových kluboch.

Slovenský hokejista Dominik Jendek sa po troch sezónach vracia do Banskej Bystrice. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal s klubom spod Urpína dvojročnú zmluvu.

Odchovanec bratislavského hokeja pôsobil počas svojej kariéry vo viacerých extraligových kluboch. Dres s baranom na hrudi naposledy obliekal v sezóne 2022/23.

Okrem toho hral za Poprad, Zvolen, Nové Zámky a Slovan Bratislava. Za „belasých“ si v minulom ročníku pripísal 57 štartov v základnej časti a play off Tipsport ligy s bilanciou sedem gólov a päť asistencií.

„Do známeho prostredia sa vracia ako skúsenejší hráč a veríme, že svojimi výkonmi, pracovitosťou a charakterom prispeje k napĺňaniu cieľov nášho mužstva v nadchádzajúcej sezóne,“ uviedol na svojej webstránke banskobystrický klub.

Ten sa od nadchádzajúceho ročníku vracia k svojmu tradičnému názvu HC 05 Banská Bystrica.

Tipsport liga

Na snímke v bielom drese Dominik Jendek na prvom tréningu počas reprezentačného zrazu.
Na snímke v bielom drese Dominik Jendek na prvom tréningu počas reprezentačného zrazu.
Banská Bystrica získala útočníka a odchovanca. Klub: Vracia sa ako skúsenejší hráč
dnes 17:21
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