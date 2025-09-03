Hokejové reprezentácie oživili starý nápad. Hráči ale netrénovali na ľade, lebo nemohli

BRATISLAVA. Pred štvrťstoročím prišiel hokejový tréner Ján Filc s myšlienkou, ktorá bola na slovenské pomery prelomová - reprezentácia sa nebude stretávať len pár dní pred turnajom, ale už počas leta.
Tak vznikli takzvané „hokejové letá“. Špeciálne kempy, v ktorých sa zišiel širší okruh hráčov, aby spolu trénovali, spoznávali systém a vytvárali základy tímovej identity.
Nešlo len o kondičnú či hernú prípravu, ale aj o budovanie kultúry a väzieb medzi hokejistami, ktorí počas sezóny pôsobili roztrúsení po rôznych ligách.
Tento koncept sa ukázal ako účinný. Práve on položil základ úspešnej éry, ktorá priniesla Slovensku striebro z MS 2000, zlato z Göteborgu 2002 či bronz o rok neskôr.
Dnes, po 25 rokoch, sa táto idea vracia. Moderné reprezentačné tímy využívajú leto na to, aby sa začali pripravovať na vrchol sezóny 2025/26 už dávno pred prvým buly.
Nikto nemohol trénovať
Bude to veľkolepý turnaj, najväčší hokejový sviatok za poslednú dekádu a udalosť, akú moderný hokej nepoznal od Soči 2014.
Po dvanástich rokoch sa na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo na jednom mieste stretnú najlepší hráči planéty vrátane hviezd NHL.
Hokejová verejnosť tak dostane jedinečnú možnosť sledovať konfrontáciu najlepších reprezentácií v plnej sile.
Olympijské hry sa síce začnú až vo februári, no hokejová príprava na ne beží už mesiace predtým. Pre reprezentácie bolo leto obdobím, kedy mali možnosť organizovať prvé orientačné kempy.
Manažéri tímov už teraz skladajú základný rámec mužstiev a hľadajú ideálnu cestu, ako sa čo najlepšie pripraviť na najvýznamnejšie podujatie nasledujúceho ročníka.
Hráči ale hokejky vymenili za golfové palice, puk nahradila biela loptička a výstroj polokošele. Z hokejistov sa počas leta stali golfisti a viac času trávili pred médiami ako na ľade.
Dôvod je prostý - ani jedna z reprezentácií totiž nemohla absolvovať organizovaný tréning. Takto sa dohodli zástupcovia NHL, hráčskej asociácie NHLPA a IIHF. Jednoducho povedané, pred štartom olympijskej sezóny mali všetci nepísaný zákaz trénovať.
Vedenie zámorskej profiligy v spolupráci s ostatnými zložkami chcelo docieliť to, aby mali všetky tímy rovnaký čas na prípravu a rovnocenné podmienky.
Reprezentácie tak museli z časti aj improvizovať a namiesto nácviku herných štýlov organizovali teambulidingy.
V tomto texte sa pozrieme na všetkých účastníkov ZOH 2026 a ich „špeciálnu" prípravu počas letného obdobia.
Slovensko
Jednou z prvých reprezentácií, ktorá zogranizovala spoločný kemp hokejistov, bolo práve Slovensko.
„Tak ako v minulosti boli hokejové letá, aj my teraz budeme obvolávať hráčov, či sa chcú v lete stretnúť a zahrať si golf alebo hocijakú inú zábavu. Zväz je na to pripravený, radi ich dáme dohromady a dáme vám vedieť,“ povedal Šatan po skončení MS v hokeji 2025.
Na konci júla sa tak vo Vysokých Tatrách stretlo okolo 30 hráčov, ktorí patria do širšej nominácie.
Na akcii ale pre rôzne dôvody chýbali Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Erik Černák či Martin Fehérváry, teda štvorica, ktorá má už istú miestenku na ZOH.
Spolu s Tomášom Tatarom a Martinom Pospíšilom boli ešte v júni predstavení ako prví hráči Slovenska na turnaji.
Naopak, pozvánku na podujatie dostali aj hokejisti, ktorí sa dlhšie nepredstavili v slovenských farbách, napríklad pre účinkovanie v ruskej KHL.
Hráči si počas sústredenia zahrali footgolf (šport, ktorý kombinuje prvky futbalu a golfu) a „užili si spoločné chvíle mimo zápasového zhonu".
Predovšetkým sa ale zoznámili s novým hlavným trénerom Vladimírom Országhom, ktorý sa ujal kormidla len niekoľko dní pred stretnutím v Tatrách a na lavičke Slovenska nahradil kanadského odborníka Craiga Ramsayho.
Slovensko sa predstaví na zimných olympijských hrách s najsilnejším možným výberom, hráčov z NHL budú dopĺňať mladíci z AHL a najlepší korčuliari z európskych súťaží.
„Pre všetkých bude olympiáda výnimočná udalosť, keďže na posledných dvoch turnajoch chýbali hráči NHL. Reprezentácie budú nabité hviezdami. Okrem šiestich zverejnených mien je v tejto chvíli náročné povedať, kto sa k nim pridá. Predstavu máme, ale dôležitá bude forma hráčov v prvej polovici nasledujúcej sezóny," uviedol generálny manažér Miroslav Šatan.
Slovensko sa na ZOH 2026 predstaví v základnej B-skupine, kde sa postupne stretne s Fínskom, Talianskom a Švédskom.
Česko
Jedny z mála hokejistov, ktorí sa počas stretnutia reprezentácie dostali na ľadovú plochu, boli Česi. Samozrejme, bez oficiálneho tréningu a bez trénerov.
Aj keď do haly v Říčanoch sa dostali aj za pomoci manažera národného tímu Milana Hniličku, ktorý podobnú iniciatívu pre hráčov zogranizoval už vlani.
"Chalani zo zámoria si to v podstate sami vyžiadali a my sme im chceli vytvoriť komfortný servis," povedal generálny manažér Jiří Šlégr.
Na oficiálnom kempe sa ale, podobne ako v iných reprezentáciách, riešili už iba technické záležitosti olympiády a priateľské rozhovory.
Partia sa stmeľovala aj na golfe, kde nechýbali aj najväčšie súčasné hviezdy českého hokeja - David Pastrňák, Martin Nečas či Radko Gudas.
Fínsko
Na začiatku augusta sa v Helsinkách pri partii golfu stretla aj reprezentácia Fínska, prvý súper Slovenska na ZOH.
Kempu na okraji hlavného mesta sa zúčastnilo 54 hokejistov. Okrem všetkých hráčov NHL vedenie tímu na čele s hlavným trénerom Anttim Pennanenom pozvalo aj hráčov AHL, šiestich Fínov hrajúcich vo švajčiarskej lige a jedného hráča z domácej súťaže.
Z najväčších hviezd tímu chýbal iba Patrik Laine, ktorý leto strávil v Montreale, kde sa od konca sezóny pripravoval na tú novú.
Fíni sa taktiež na ľad nedostali, ale s trénerským štábom preberali, akým herným štýlom by sa chceli prezentovať na turnaji v Miláne.
Podľa Pennanena je príprava na ZOH veľmi odlišná, keďže tímy majú pred začiatkom turnaja iba krátky čas na spoločný tréning, no zároveň počas kempu priznal, že podmienky majú všetky mužstvá rovnaké.
Fíni sa počas prípravy na olympijský turnaj zamerajú aj na individuálne stretnutia. Hlavný tréner Pennanen a generálny manažér Jere Lehtinen vycestujú počas zimy do Severnej Ameriky, aby sa stretli s fínskymi hráčmi pôsobiacimi v zámorí.
Švédsko
Reprezentácia „troch koruniek" prijala dohodu o netrénovaní počas leta azda s najväčšou nevôľou. Tamojší zväz organizoval tréningový kemp už od roku 1999, kde sa vždy stretávali najlepší hráči z NHL.
Najprv v štokholmskej hale Hovet, v posledných rokoch v severozápadnej časti hlavného mesta v Segeltorpe.
„Mávali sme tu vyše dvadsať chalanov zo zámoria, ktorí spolu trénovali a trávili voľný čas," uviedol bývalý kustód národného mužstva Anders Weiderstähl, ktorý iniciatívu odštartoval.
V polovici augusta sa síce stretnutie hviezd konalo, ale tentokrát bez ľadovej plochy. Dorazili Victor Hedman, Erik Karlsson, Lucas Raymond, Elias Pettersson, Jesper Bratt, Rasmus Andersson a ďalší. Nechýbali ani opory ženskej reprezentácie.
Jeden po druhom ale iba zapózovali fotografom. Okrem iného tiež predstavili žltý a modrý dres s číslom 26 a nápisom MILANO. Na rozdiel od posledných rokov ale zostali len pri skúšaní oblečenia a priateľského rozprávania.
Kanada
Najväčší rozruch počas leta určite spôsobilo stretnutie kanadskej hokejovej reprezentácie, ktoré sa konalo na konci augusta.
V Calgary sa na jednom mieste zhromaždilo až 92 kandidátov na kanadský olympijský mužský, ženský a para hokejové tímy.
Nachýbali najväčšie súčasné osobnosti svetového hokeja na čele so Sidneym Crosbym, Connorom McDavidom či Nathanom MacKinnonom.
Nominácia pre mužský tím obsahovala troch olympijských víťazov, 12 majstrov sveta a 19 hráčov, ktorí zdvihli nad hlavu Stanleyho pohár. Kempu sa zúčastnili aj generálny manažér tímu Doug Armstrong a hlavný tréner Jon Cooper.
Ako uviedol viceprezident Hockey Canada Scott Salmond, všetky tímy dali dohromady z jedného dôvodu - v Miláne chcú vyhrať tri zlaté medaily. Doteraz sa to žiadnej krajine nepodarilo.
Aj hokejisti Kanady oprášili počas kempu golfové palice. Všetci zúčastnení okrem toho spoločne absolvovali množstvo prezentácií, niekoľko informačných mítingov a ďalšie teambuildingové aktivity.
„Viem, aká výnimočná je táto príležitosť a čo to znamená,“ povedal Crosby. „Je to motivujúce. Keď si spomeniem na turnaj 4 Nations, to bolo obrovské. Myslím si, že každý ochutnal medzinárodný hokej a to, ako budú vyzerať olympijské hry.“
Na jeho slová nadviazal aj McDavid, ktorý februárové finále Turnaja štyroch krajín proti USA rozhodol víťazným gólom.
„Viem, že to bol najrýchlejší, najtesnejší a najťažší hokej, aký som kedy hral. Takže si viem predstaviť, aké to bude na olympiáde. To si každý želal, hokej na najvyššej možnej úrovni.“
Spojené štáty americké
Najväčším vyzývateľom Kanady na ZOH 2026 budú hokejisti Spojených štátov, ktorí sa počas leta stretli v Michigane.
Vedenie reprezentácie pozvalo na kemp 44 hokejistov, medzi nimi najväčšie hviezdy zámorskej profiligy.
USA nezískali zlatú medailu na ZOH od roku 1980, kedy senzačne vyhrali olympijský turnaj v Lake Placid.
Lenže na scéne je teraz jedna z najlepších generácií vôbec a po zisku zlata na MS v hokeji 2025 pokukujú aj po najvyššej méte. Počas mediálneho termínu hráči opakovali, že ich cieľom bude nadviazať na úspech známy ako „Zázrak na ľade".
„Osobne si myslím, že je to buď zlato, alebo nič," povedal obranca Quinn Hughes. „Očakáva sa, že pôjdeme do Milána a vyhráme zlatú medailu,“ dodal útočník Jack Eichel
„V stávke je extrémne veľa, vlastne nikdy nebolo viac. Očakávame, že ako Američania vyhráme," uviedol tréner Mike Sullivan.
Okrem mediálneho termínu dvojdňová akcia nezahŕňala žiadnu formálnu aktivitu alebo účasť hráčov na ľadovej ploche.
Ostatné krajiny
Štvordňový Prospect Camp v Davose zorganizovalo Švajčiarsko. Pozvaných bolo približne 30 mladých hokejistov s rokom narodenia 2000 a neskôr. V mužstve vedenom reprezentačným trénerom Patrickom Fischerom ale chýbali najväčšie hviezdy z NHL.
Reprezentácia „Helvétov" sa tak najbližšie stretne až v novembri počas prestávky na Euro Hockey Tour vo Fínsku.
O švajčiarskej reprezentácii je ale známe, že hráči z NHL majú povinnosť chodiť na reprezentačné akcie, inak budú vynechaní zo zostavy pre veľké turnaje.
Krátky kemp pre hráčov pripravila aj nemecká hokejová reprezentácia, avšak doteraz o ňom neinformovala prostredníctvom oficiálnych kanálov.
Prípravu na ZOH by mali zverenci trénera Harolda Kreisa odštartovať na domácom Nemeckom pohári začiatkom novembra, kde sa predstaví aj slovenská reprezentácia.
Taliansko, súper Slovenska na ZOH 2026, počas leta neorganizoval žiadne stretnutie alebo prípravný kemp. Ako vysvetlil tréner Jukka Jalonen, „v tomto období by to bolo zbytočné". Domáca reprezentácia sa pred štartom olympiády prvýkrát stretne tiež v novembri.
Zvyšné mužstvá Francúzska, Lotyšska a Dánska kempy počas leta vôbec neorganizovali.