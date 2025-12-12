Vianočný Kaufland Cup rozhodne posledný súboj. Kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko?

Slovenská reprezentácia pred zápasom Vianočného Kaufland Cupu 2025.
Slovenská reprezentácia pred zápasom Vianočného Kaufland Cupu 2025. (Autor: TASR)
Sportnet|12. dec 2025 o 07:30
Pozrite si TV program turnaja Vianočný Kaufland Cup 2025.

Slovenská hokejová reprezentácia sa predstaví na tradičnom domácom turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025.

Zverenci trénera Vladimíra Országha na ľade v Banskej Bystrici zavŕšia prípravu na februárové zimné olympijské hry.

Slovenská reprezentácia v stredu zdolala v úvodnom zápase turnaja Nórsko 7:4. Nóri nestačili vo svojom druhom zápase ani na Lotyšov, ktorým podľahli 0:4.

Záverečný zápas Slovensko - Lotyšsko o prvé miesto na turnaji sa začne o 18:00, v televízii ho odvysiela stanica JOJ Šport a nájdete ho aj na platforme JOJ Play.

Kde sledovať Vianočný Kaufland Cup?
Slovenská reprezentácia na Vianočnom Kaufland Cupe obhajuje prvenstvo z posledných troch ročníkov.

Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup 2025

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Lotyšsko

1

1

0

0

0

4:0

3

2.

Slovensko

1

1

0

0

0

7:4

3

3.

Nórsko

2

0

0

0

2

4:11

0

Reprezentácie

