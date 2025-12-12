Vianočný Kaufland Cup rozhodne posledný súboj. Kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko?

Slovenská hokejová reprezentácia sa predstaví na tradičnom domácom turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025.
Zverenci trénera Vladimíra Országha na ľade v Banskej Bystrici zavŕšia prípravu na februárové zimné olympijské hry.
Slovenská reprezentácia v stredu zdolala v úvodnom zápase turnaja Nórsko 7:4. Nóri nestačili vo svojom druhom zápase ani na Lotyšov, ktorým podľahli 0:4.
Záverečný zápas Slovensko - Lotyšsko o prvé miesto na turnaji sa začne o 18:00, v televízii ho odvysiela stanica JOJ Šport a nájdete ho aj na platforme JOJ Play.
Slovenská reprezentácia na Vianočnom Kaufland Cupe obhajuje prvenstvo z posledných troch ročníkov.
Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup 2025
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Lotyšsko
1
1
0
0
0
4:0
3
2.
Slovensko
1
1
0
0
0
7:4
3
3.
Nórsko
2
0
0
0
2
4:11
0