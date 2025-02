Mikuláš podľa očakávaní opúšťajú dvaja kľúčoví útočníci, posilnia konkurenciu

Tkáča výborné výkony v tejto sezóne katapultovali aj do slovenskej reprezentácie. V nej si nedávno proti Nemecku odkrútil svoju premiéru a dokázal sa pri oboch výhrach strelecky presadiť. V tomto ročníku odohral 46 zápasov, v ktorých má vyrovnanú bilanciu trinásť gólov a rovnaký počet prihrávok.

"Teším sa na play off a na pôsobenie v Žiline. Dúfam, že sa budem v tomto tíme zlepšovať a dosiahneme spoločne úspech. O Žiline som počul veľa pozitívnych vecí. Verím, že som spravil dobrý krok pre posun v mojej kariére," povedal 24-ročný hokejista, rodák z amerického Pittsburghu.

"Od prestupu Nicka Jonesa do Dynama Pardubice sme intenzívne pracovali na adekvátnom doplnení pozície a posilnení kádra smerom k záveru základnej časti a play off. Teší nás, že pri náročnej situácii na hokejovom trhu sa nám do tímu podarilo získať dvoch kvalitných ofenzívnych hráčov.

Brendan Ranford je rozdielový útočník, ktorý potvrdzuje svoje kvality v slovenskej extralige. Rovnaké očakávania od hráča máme aj my. Brendan je plne odhodlaný odovzdať maximum pre náš tím. Daniel Tkáč je útočník s obrovským potenciálom. Táto sezóna je jeho prelomová a bol jeden z ťahúňov Liptovského Mikuláša, vďaka čomu sa dostal aj do slovenskej reprezentácie.

Svojím korčuľovaním a priamočiarosťou smerom do bránky bude pre nás veľkým prínosom,“ povedal k príchodom riaditeľ klubu a generálny manažér František Skladaný.